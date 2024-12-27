社署署長李佩詩接替羅淑佩任房屋局常秘　運物局常秘職位仍懸空

政府今日（27日）公佈高層官員任命，現任社會福利署署長李佩詩，將於下年2月4日出任房屋局常任秘書長／房屋署署長，接替早前因羅淑佩出任文化體育及旅遊局局長而懸空的職位。至於社署署長一職，將會由現任教育局副秘書長杜永恒，於下年2月3日出任。至於與羅淑佩同日加入問責官員行列，出任運輸及物流局局長的陳美寶，她原本的運物局常秘職位則仍然懸空。



此外，民政事務總署署長張趙凱渝將於下年1月底展開退休前休假，現任保安局副秘書長杜潔麗將於下年2月3日出任民政事務總署署長一職。



12月5日，國務院任命陳美寶為運輸及物流局局長、羅淑佩為文化體育及旅遊局局長，並免去林世雄的運輸及物流局局長、楊潤雄的文化體育及旅遊局局長職務。特李家超與新任局長會見傳媒。（廖雁雄攝）

國務院早前任命原本是房屋局常任秘書長／房屋署署長的羅淑佩，為新任文化體育及旅遊局局長。港府今日公佈，社會福利署署長李佩詩將出任房屋局常任秘書長／房屋署署長一職，而社署署長職位，屆時將由現任教育局副秘書長杜永恒接任。

李佩詩一九九三年八月加入政務職系，於二○二三年四月晉升為首長級甲級政務官，於二○一一年八月出任政制及內地事務局副秘書長，於二○一九年一月出任政策創新與統籌辦事處副總監於二○二二年八月起出任社會福利署署長。

杜永恒於一九九六年十月加入政務職系，二○二四年四月晉升為首長級乙一級政務官，於二○一四年六月出任商務及經濟發展局首席助理秘書長（通訊及科技），於二○一七年二月出任商務及經濟發展局副秘書長（通訊及創意產業），於二○二○年四月起出任教育局副秘書長。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，涉及今次調動的同事都是資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心他們會在新崗位繼續為市民提供專業高效的服務。

此外，民政事務總署署長張趙凱渝將展開退休前休假，現任保安局副秘書長杜潔麗將出任民政事務總署署長一職。

楊何蓓茵指，張趙凱渝在過去三十八年一直盡忠職守，在出任民政事務總署署長期間，在重建疫後社區及完善地區治理方面擔當重要角色。部門成功推行完善地區治理制度，改革區議會、設立高層次地區治理架構、成立地區服務及關愛隊伍，以更好服務社區的需要。

張趙凱渝一九八六年五月加入政府，一九九二年八月轉職政務職系，於二○二三年四月晉升為首長級甲級政務官，於二○一六年七月出任環境保護署副署長，於二○一九年四月出任運輸及房屋局副秘書長（房屋）／房屋署副署長（策略），於二○二二年四月起出任民政事務總署署長。

杜潔麗一九九五年九月加入政務職系，於二○二四年四月晉升為首長級乙一級政務官，於二○二二年五月出任候任行政長官私人秘書，於二○二二年七月出任行政長官私人秘書，並於二○二三年六月起出任保安局副秘書長。