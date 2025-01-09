財赤｜洪雯獻計開源改善財政：扶助更多人上流做中產　擴闊稅基

千億財赤之下，財政司司長陳茂波早前在網誌表明，改善公共財政會以節流為主。選委界立法會議員洪雯今日（9日）再在報章撰文談財赤，她認為開源仍有空間探討，長遠來說應增加納稅人，擴闊稅基，但並非是通過降低起始徵稅點或增加新稅項，而是提升居民收入，扶助基層市民和青年人向上流動，讓更多人成為中產、納稅人。



洪雯另一個長期開源建議是研究推行稅制改革，例如提高稅率或增加新稅項等，惟目前要考慮系統地研究長遠香港稅制改革的可能和利弊；同時要大力發展創科產業、新型工業等，擴大稅收來源。



選委界立法會議員洪雯（歐嘉樂攝）

長期開源要扶市民「上流」 提高稅率或增稅項

洪雯今日在報章撰文談財赤，她指現時的開源手段包括實施薪俸稅和個人入息課稅標準稅率兩級制、住宅物業累進差餉制度、上調商業登記費及恢復徵收酒店房租稅，但不適宜頻繁、廣泛採用，因不利於維持本港簡單稅制、低稅率的優勢，也可能導致資金流出。

她提出三點長期開源的建議，包括增加納稅人數量，擴闊稅基。她指，並非通過降低起始徵稅點或增加新稅項，令更多人被動地跌入稅網，而是扶持居民「上流」。她指，關鍵是打通市民向上階層流動的通道，但這同樣是長期的解決方案，也要約10年才逐漸見到成效。

提升居民收入，扶助基層市民和青年人向上流動，讓更多人成為中產、納稅人，令社會逐步邁向一個以中產為主體的橄欖形結構。 選委界立法會議員洪雯

洪雯亦建議改革稅制，例如提高稅率或增加新稅項，但不建議引入消費稅，因可能進一步打擊本已疲弱的本地消費，即便未來香港推行稅制改革，也不能偏離低稅政策。

選委界立法會議員洪雯（資料圖片／歐嘉樂攝）

她亦認為，要擴闊經濟基礎、擴大稅收來源，即大力發展創科產業、新型工業、文化創意藝術體育等產業，使香港從單一財富推動型經濟，走向多元動力驅動的經濟結構，同時積極造地。

倡審視水費、醫療、康體設施收費

至於短期內開源的可行途徑，洪雯認為重新審視各項公共服務收費，是相對簡單直接的增收方式，不會影響本港簡單稅制。她建議政府，審視包括水費（1995年以來一直凍結）、康樂體育設施（2013年以來一直凍結）、醫療（2017年調整過部分收費）等各項收費水平。

短期開源方面，洪雯建議以10年為期，逐步增加大學非本地生學費，減少納稅人補貼，最終以收回總成本為目標。（資料圖片）

倡增加大學非本地生學費

短期開源方面，洪雯還建議以10年為期，逐步增加大學非本地生學費，減少納稅人補貼，最終以收回總成本為目標。不過，2024年《施政報告》提出建設「留學香港」品牌，未來非本地本科生的錄取比例將會翻倍，從20%增加到40%，加學費會否削弱「留學香港」品牌吸引力？洪雯在文中指並不悲觀。