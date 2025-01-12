曾俊華看《教宗選戰》有感：全世界政治選舉都踢茅波｜政壇諸事町

上月上映的電影《教宗選戰》，上周榮獲第82屆金球獎最佳劇本，財政司前司長曾俊華近日入戲院捧埸，希望在難捱時刻盡力支持戲院。他看過《教宗選戰》後感覺教廷選舉與全世界政治選舉一樣「踢晒茅波」，稱「乜嘢選舉先至係真正代表到民意呢？或者大家心裡面都有自己條線。」



上月上映的電影《教宗選戰》，上周榮獲第82屆金球獎最佳劇本。

《教宗選戰》講述教宗突然離世，教廷陷入群龍無首的危機，由賴夫費恩斯飾演的羅馬教廷樞機團團長羅倫斯，肩負召開教宗選舉的重大責任，主持選出新一任教宗的閉門會議。世界各地教宗候選人紛紛趕到梵蒂岡，為權力，為榮耀，展開一場爾虞我詐的教宗名銜爭奪戰。

劇情講述在神聖與人性兩極交戰下，揭露層層撼動信仰的暗黑秘密，面對驚人的結局扭轉，令人反思到底是榮耀歸於上帝還是人性操控一切。

前財政司司長曾俊華入場觀看《教宗選戰》。（資料圖片）

曾俊華今天（12日）在Facebook提到最近經常見到戲院結業的消息，自己不時都入戲院看戲，所以絕對清楚目前戲院是有多麼難捱，「咁我唯有盡自己能力，多啲支持一下。」

他透露去了看電影《教宗選戰》，慨嘆教廷選舉與全世界的政治選舉都是一樣，「各路人馬，各懷鬼胎，踢晒茅波。」

其實乜嘢選舉先至係叫公平、公正，乜嘢選舉先至係真正代表到民意呢？或者大家心裡面都有自己條線。 財政司前司長曾俊華

曾俊華說這齣戲的劇情非常曲節，結局更加出人意表，對選舉有興趣的朋友，可以考慮入戲院看看。