曾俊華向球星奧雲｢唱好香港｣：佢哋唔係好信我話everything is ok

雲集35位西甲雙雄名宿的「傳奇球星表演賽」上周五在香港大球場上演，財政司前司長曾俊華都是座上客。他說比賽前一晚出席歡迎晚宴，有機會與他最喜歡的奧雲及其經理人閒聊，由於對方來自英國，很關心香港情況，形容有盡人事唱好香港，「之不過，佢哋唔係好信我話everything is ok嘅說法，咁我就冇再反駁喇」，解釋因為對方部分說法佢「又唔係錯得晒嘅」，惟未有提到具體內容。



皇馬對巴塞傳奇表演賽。（夏家朗攝）

傳奇球星表演賽空櫈處處 曾俊華：確實幾尷尬

「傳奇球星表演賽」最終只有7982人入場，曾俊華坦言好可惜，憶述當時四周空櫈處處，諷刺的是入場時見到有幾個講普通話的人，在場外兜售門票，直言如果是「黃牛」，今次肯定損手爛腳。

環顧四周，空櫈處處，最後大會話入場人數唔夠 8000，確實係幾尷尬。 財政司前司長曾俊華

曾俊華以「非筆墨所能形容」來形容今次表演賽，一班世界級名宿在香港大球場落力演出，抬頭望見萬座無人的看台，當刻心情難以言喻。

皇馬對巴塞傳奇表演賽。（夏家朗攝）

尤其今次表演賽雲集三十多位西甲雙雄傳奇球星，包括多名曾叱咤一時的巨星，如費高、卡路士、亨利和奧雲，曾俊華說雖然難免有歲月不饒人之感，氣力不及年輕時，但看得出他們很拚命踢得相當落力。

我都唔知，係因為搞手經驗不足定點喇，其實如果佢哋搵人喺小紅書sell下，或者都會有唔少內地球迷入場「觀星」都唔定。 財政司前司長曾俊華

曾俊華在「LEGENDS ASSEMBLE 傳奇球星表演賽」 歡迎晚宴上，與英格蘭一代神鋒奧雲（Michael Owen）（右）合照。（曾俊華Facebook）

曾俊華向奧雲「唱好香港」：佢哋唔係好信我話everything is ok

比賽前一晚，曾俊華出席大會的歡迎晚宴，有機會與其最喜歡的奧雲及其經理人聊天。他說可能因為對方來自英國，所以都好關心香港情況，形容自己盡下人事「唱好香港」。

之不過佢哋唔係好信我話 everything is ok 嘅說法，咁我就冇再反駁喇，因為佢哋有啲講法，又唔係錯得晒嘅。 財政司前司長曾俊華

除了奧雲，曾俊華亦有與費高聊天，對方提到自己來港幾次，很喜歡這個地方，形容雖然這些可能都是客氣說話，但是當天賽事入場情況，便辜負了他說：「想重溫全場滿座盛況嘅期望喇。」

曾俊華在「LEGENDS ASSEMBLE 傳奇球星表演賽」 歡迎晚宴上，與皇馬球星隊隊長費高（Luis Figo）合照。（曾俊華Facebook）