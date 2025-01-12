香港四徑大步走紀錄片｜羅淑佩看完心思思想行山　挑戰自己不認老

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今（13日）在社交媒體發文，指今午看完紀錄片《香港四徑大步走》後，忽然「心思思」，打算重拾行山樂趣，更自我鼓勵道「不要認老，要挑戰自己！」她又指，將會研究如何推廣香港的行山徑和行山賽事。



羅淑佩今日下午觀看紀錄片《香港四徑大步走》。（羅淑佩FB）

羅淑佩：研究如何推廣香港行山徑和賽事

羅淑佩今在Facebook發文，表示近日多方朋友，包括新民黨主席葉劉淑儀等，都極力推薦她去看《香港四徑大步走》，指「可能是上佳香港自然旅遊指南」。她今午觀看完謝票場，感到「朋友們所言非虛」。

她續指，當日紀錄片導演Robin Lee和「四徑」搞手Andre Blumberg 均在場，並表示許多海外及內地旅客都深愛香港的行山徑，會專程來訪甚至參與不同賽事。羅淑佩指，會與同事研究如何推廣香港的行山徑和賽事。

她又指，她已有10多年沒有跑麥理浩徑，看完電影後「心思思」，打算找時間充實行山樂趣，更自勉道「不要認老，要挑戰自己！」