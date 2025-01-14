鍾庭耀助查｜李家超：威脅國安會窮追猛打　循專業道德可安心工作

香港民研主席、行政總裁鍾庭耀昨日（13日）被警方國安處帶走協助調查，消息指涉及香港民研前副行政總裁鍾劍華被通緝的案件，警方其後搜查黃竹坑香港民研總部。行政長官李家超今日（14日）被問及與境外合作的機構，如何在守法的同時維持專業性，強調政府會窮追猛打威脅國安的人士，並追究到底，而機構團體只要按行為道德以及專業守則從事行業，就可以安心工作。



1月14日，特首李家超行會前見記者強硬表態，稱涉及國安的案件，政府會有法必依、執法必嚴、追究到底，任何人涉及威脅國安，政府都會窮追猛打。（梁鵬威攝）

李家超強硬表態：政府會窮追猛打威脅國安者

今日行政會議復會，李家超在開會前會見傳媒，被問到鍾庭耀被警方國安處帶走協助調查一事，被問及不少機構與境外有合作，如何在守法的同時維持專業性？李家超首先強硬表態，稱涉及國安的案件，政府會有法必依、執法必嚴、追究到底，任何人涉及威脅國安，政府都會窮追猛打。他稱，有任何機構、個人幫助涉及威脅國安的潛逃者，政府會全面調查、追究到底，奉勸各團體、人士不要做任何危害國安的事情。

1月14日，李家超稱，不同團體只要無威脅國安，按照自己的行為道德和專業守則行事，就可以安心工作。（梁鵬威攝）

李家超：機構無威脅國安 即可安心工作

至於與境外合作的機構，要如何在守法時維持專業性，李家超稱，不同團體只要無威脅國安，按照自己的行為道德和專業守則行事，就可以安心工作。他進一步解釋稱，涉及危害國安的行為，已由法律清晰列明，執法單位在每一次的行動中，都清晰交代何種行為涉及威脅國安。

香港民研主席鍾庭耀昨早（13日）在住所被警方國安處帶走，消息指是協助調查前副行政總裁鍾劍華被通緝的案件。（資料圖片）

香港民研前稱港大民研，於1991年6月成立，隸屬於香港大學社會科學學院社會科學研究中心，是香港具公信力的民調機構之一，定期就特首和主要官員，以及立法會選舉民調。2019年5月4日，民研計劃脫離香港大學，成立獨立新機構「香港民意研究所」營運。