緬甸詐騙營｜泰國旅遊警示升至紅色？　李家超：需考慮一籃子因素

緬甸詐騙營近半年死灰復燃，目前至少有12名港人在當地被非法禁錮從事非法電騙，保安局副局長卓孝業率專責小組到泰國跟進。特首李家超今日（14日）在行會前見記者表示港府過去曾營救了16名市民，至於餘下在當地的12人，港府已與泰國司法局人員見面，獲泰國方面重視事件。



被問及如何評估今次行動，港人到泰國旅遊是否仍安全，李家超表示，事件涉及港人被欺騙到泰國，惟沒跡象顯示港人到泰國旅遊後被送至其他地方，政府會監察情況。他表示，現時香港對泰國的旅遊警示是黃色，至於會否升級為紅色，保安局要考慮一籃子因素後。



行政會議會日（14日）復會，李家超見記者（梁鵬威攝）

調查人員用盡一切辦法營救 泰國重視事件

李家超感謝保安局用一切辦法，處理在泰國人身安全受限制、被禁錮的人，並形容今次是詐騙事件，呼籲市民小心不要受騙。他表示保安局調查人員會用一切辦法，包括與國際刑警合作取得成果，並與泰國司法人員見面，他說今次亦獲泰國方面重視案件，會營救在泰國被禁錮港人，而港府過去已經營救16人回港，仍有12人要營救。

他表示，中國駐泰國大使館都有從中協助，例如設溝通網路等。他希望可以取得好的成果，保安局網頁都有相關資料，已經要求當局定期更新。按目前手法是先欺騙人到泰國，再送到邊境和其他國家，沒有跡象顯示到泰國旅遊就會被送到其他地方，但政府會監察情況。

行政會議會日（14日）復會，李家超見記者（梁鵬威攝）

赴泰旅遊警示黃色 考慮不同因素後可調整

被問及政府會否考慮尋求國家協助營救被騙港人，並將泰國旅遊警示升級到紅色，李家超表示政府高度重視事件，除了保安局，入境處、警方，亦已經利用國際刑警和過往打擊毒品的聯繫網絡，積極營救12名人身自由受限制的香港受害人。

他說，鄧炳強已經指令該小組全力推行工作，小組今次去泰國獲得司法部部長接見，認真討論如何營救香港市民，泰國方面也已經全面提升政府參與營救的官員的職級。李家超重申保安局過去營救了16名市民，會繼續努力用所有方法營救，且中國大使館也會推動進展。

行政會議會日（14日）復會，李家超見記者（梁鵬威攝）

他又指，香港警方經常和國際刑警網絡交流相關資訊，但未必會公開，因為可能對營救人質有影響。現時去泰國的旅遊警示是黃色，他說當考慮一籃子因素後可能作調整，政府希望大家明白欺騙手法層出不窮。

早前赴泰跟進事件的卓孝業表示，被禁錮的港人「全部人經過泰國機場被接走」，泰國政府非常重視事件，已成立高級別委員會督導相關工作，現時不便透露營救方案。