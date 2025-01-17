鄭雁雄：香港的「香」是吃香　要變中求勝、國際化優勢不能削弱

中聯辦主任鄭雁雄在今日（17日）中聯辦的新春招待酒會致辭時表示，春節有深廣的世界意義，受港澳辦主任夏寶龍委託向大家致新春祝福。鄭表示，世界越不太平，香港越要醒悟，管治團隊要警覺，社會輿論要理智，全體市民人人有責。他又指，香港要善於識變、懂變、求變，要「變中求勝」。他強調，香港國際化優勢只能強化不能削弱，在大灣區城市當中，香港主打內聯外通，香港的「香」是「吃香」。



鄭雁雄指香港的「香」是「吃香」，寄語香港要識變懂變求變，要「變中取勝」（梁鵬威攝）

鄭雁雄：香港國際化優勢只能強化不能削弱

鄭雁雄致辭時表示，世界越不太平，香港越要醒悟，管治團隊要警覺，社會輿論要理智，全體市民人人有責。他表示，要續寫新時代香江傳奇，香港需要堅持守正創新，維護一國兩制、《憲法》和《基本法》的憲政秩序，香港同時要善於識變、懂變、求變，要「變中取勝」，香港可以用好時與勢，在國家作為堅強後盾，做到四方招財、八面來風，關鍵是在守正創新中，更好地成就自己，主打內聯外通，香港國際化的優勢只能強化，不能削弱。大灣區城市中，其實香港主打是內聯外通，香港的「香」是「吃香」，廣州越「廣」、深圳越「深」，香港越「吃香」。他表示香港發展有巨大潛力，香港的創新要空間，政府擔當與社會呼應結合可以有無窮的力量。

香港要勇挑重擔 勇敢如海燕搏擊風浪

鄭雁雄又表示，國家主席習近平指出當前今後是中國式現代化全面推進強國偉業關鍵時期，「一國兩制」進入新階段。香港今年踏入回歸28周年，接近三十而立，必須頂天立地、勇挑重擔，堅持「一國兩制」，發揮制度優勢，最大限度地釋放「一國兩制」的制度紅利。他強調，在充滿挑戰機遇的年頭，香港要如勇敢的海燕一樣搏擊風浪，迎接由治及興的明天。

他強調，「一國兩制」是好制度，得到香港市民衷心擁護，得到國際社會普遍認同，香港可以把握應用兩制，要堅持統籌兩個「高」，即堅持統籌安全與發展，實現高質量發展和高水平安全良性互動。

中聯辦舉行新春酒會，鄭雁雄轉達了港澳辦主任寶寶龍對香港的祝福（梁鵬威攝）

中聯辦新春酒會（梁鵬威攝）

鄭雁雄指，2024年是特別不平凡的一年，新中國成立75周年，世界一片不確定性中，中國展示確定性，紮實推進高質量發展，這一年國家主席習近平親臨澳門，給港澳同胞關懷和勉勵。

他指，2024年龍年在香港留下美好記憶，譬如習近平給香港的寧波企業家回信；《基本法》23條落實本地立法取得全民支持、立法會全票通過，終於補上欠缺多年的安全短板；機場三跑全面啟用；香港奧運健兒在巴黎勇奪雙金；多地自由行帶動香港旺丁旺財。這都是宣告東方之珠浪漫依然、自信在澎湃、力量在凝聚。

李家超對蛇年有三個願景（梁鵬威攝）

行政長官李家超致辭時指，香港在2024年取得令人鼓舞的成績，完成了光榮使命，歷史性完成《基本法》23條本地立法，為香港築牢維護國家安全的屏障，迎來發展經濟，改善民生最佳機遇。

他表示今天公布在港公司註冊數字，本地、外地公司數字創高峰，集資額上升一倍，去年訪港數字按年增加3成，反映國際對香港信心，政府施政方向正確。而中央去年推出多項惠港政策，增加個人遊城市恢復深圳一簽多行提升香港各行業；中央贈港大熊貓加上本地誕生的龍鳳胎，為社會添喜樂。

他也有提及國家主席習近平在澳門發表重要講話，指「一國兩制」的價值理念是中國的也是世界的，值得共同守護，深刻總結了「一國兩制」經驗，為香港未來發展指明方向。

李家超對即將來臨的蛇年有三個願景（梁鵬威攝）

李家超展望蛇年有三個願景

展望蛇年，李家超稱會率領政府團結各界銳意改革，主動作為。他有三個願景，包括靈蛇蛻變，把握好習近平提出的四條原則，強化內聯外通，更好發揮「一國兩制」制度優勢打開發展新天地，把握背靠祖國聯通世界的優勢，加強對外交流合作，繼續優化互聯互通機制，增加離岸人民幣流動性，吸引內地和國際企業來港上市，並善用機場三跑擴展聯通內地海外的新航點。

第二，把握機遇，銳意改革對接國家戰略，推動香港建設大宗商品交易生態圈，構建黃金交易中心，會大力推動高增值海運服務發展。他表示會積極發展深港創科園、北部都會區，會善用有關土地發展創科，著力打造人才集聚高地。

第三，帶領各界以開創性思維、果斷行動迎接挑戰，向世界展示「一國兩制」蓬勃生機，工商界要開展新領域、創科界要轉化產品落地、文藝要國際舞台上說好香港故事、教育界要培育人才服務國家及香港高質量發展。他希望香港愈來愈「吃香」。

中聯辦新春酒會上，鄺美雲獻唱（梁鵬威攝）

中聯辦新春酒會，梁振英等上台祝酒（梁鵬威攝）

酒會上有舞龍舞獅、中樂團、粵劇表演。出席人士包括全國政協副主席梁振英、中央駐港國安公署署長董經緯、外交部駐港特派員公署特派員崔建春、解放軍駐港部隊司令員彭京堂、中聯辦副主任尹宗華和祁斌、中聯辦秘書長王松苗，以及特區行政、立法機關的不同人士。前特首曾蔭權、林鄭月娥亦有出席。