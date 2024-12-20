習近平澳門提一國兩制實踐4原則　陳勇：持續給予信心、破解謠言

國家主席習近平今日（20日）在澳門特區新一屆政府就職典禮上發表重要講話，其中以四個原則，闡述如何保持香港、澳門繁榮穩定，繼續推進「一國兩制」實踐行穩致遠。港區全國人大代表陳勇認為，中央再次強調「一國兩制」、指出保障特區自治權，是為了持續給予港澳以至全世界對「一國兩制」的信心，有效應對外界負面揣測、破解謠言，將其撥亂反正。



全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，習近平提及「一國兩制」的主要原因，是要突出澳門的成就與「一國兩制」方針正確有關，和「一國兩制」需要長期堅持的理據。



國家主席習近平今（20日）在澳門發表重要講話。（李振邦攝）

習近平提「一國兩制」 陳勇：給予持續、充足的信心

習近平發表的重要講話中，提及繼續推進「一國兩制」實踐行穩致遠，要把握四條原則。第一要尊重兩制差異，充分保障特區高度自治權，繼續全面準確、堅定不移、貫徹「一國兩制」、港人治港、澳人治澳的高度自治方針。第二，維護高水平安全的同時，也要集中精力拼經濟、謀發展、搞建設；第三發揮獨特優勢，強化內聯、外通，以更加開放包容的姿態，廣泛拓展國際聯繫：及第四弘揚核心價值，促進包容和諧與多元文化交流。

陳勇指（資料圖片）

對於習近平在澳門回歸廿五周年之際，系統性地闡釋「一國兩制」，陳勇認為是給予港澳、甚至全世界對「一國兩制」有持續、充足的信心，同時避免有人作揣測。他解釋指，總會有人關注及揣測中央領導人的發言會否提及「一國兩制」，甚至糾結於每次講話的字數差異，本次習近平講話亦是再強調「一國兩制」的方針，及需持續推進。

祖國永遠是特區強大後盾 陳勇認為港澳均是國家掌上明珠

陳勇表示，講話內容提及中央全面管治權，同時也反覆強調特區自治權，如同《憲法》下的《基本法》一樣，兩者都會得到充分保障、沒有衝突，認為講話亦可有利於破解外界謠言。

此外，他認為本次提及「一國兩制」是好制度、值得守護，亦是因世界面臨百年未有之大變局，強調祖國永遠是特區的強大後盾。

習近平在澳門期間也有會見李家超，是一周內第二次會面（央視影片截圖）

國家對香港有很高期待 陳勇：不單要拼經濟 更需助力國家發展

習近平抵達澳門國際機場時，稱澳門是祖國的「掌上明珠」。陳勇認為，香港、澳門都是祖國的「掌上明珠」，中央每次在不同場合談及「一國兩制」時，部分內容皆適用於兩個特區。他指出今時今日的大環境下，面對經濟發展挑戰，加上外國制裁措施等，港澳位置特殊，均需加強自身經濟動力，繼續發揮好超級聯繫人、超級增值人角色。

至於習近平昨日（19日）在澳門再次會見對李家超表示，國家對香港有很高的期待，陳勇認為用意亦是指出香港不單要拼經濟、謀發展，更需助力國家發展。

劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：習近平對澳門提出的希望 同時適用於香港

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，習近平盛讚澳門在「一國兩制」和中央的關愛和支持下取得了亮麗的成績，但同時對澳門的未來發展提出來一系列具體的希望，要求澳門政府和社會各界群策群力，加強規劃，加強國際聯繫，推動澳門進一步發展，為祖國的現代化和中華民族的復興而奮鬥。可見習近平對澳門寄望甚殷，也滿懷信心。

他認為，習近平對澳門的希望，同時也適用在香港，特別在居安思危，加強規劃，擴大國際空間和強化管治能力上，如此一來才能更好彰顯「一國兩制」的制度優勢。