習近平講話｜港澳辦：為澳門指明方向、全面擘畫港澳長遠發展藍圖

國家主席習近平到澳門視察三天期間，先後發表對澳門的三點期許和四點希望，也詳細闡釋「一國兩制」實踐行穩致遠的四個原則。中央港澳辦、國務院港澳辦今日（21日）發表文章，指習近平澳門之行發表的系列重要講話，是站在澳門回歸祖國25週年的重要歷史節點，深刻總結「一國兩制」實踐經驗，全面擘畫香港、澳門長遠發展藍圖。



文章又指，習近平悉心指導澳門長遠發展，為加速發展指明方向和關鍵環節，強調澳門經濟要實現全面協調永續發展，必須走適度多元發展之路。而由習近平親自規劃、部署、推動的橫琴粵澳深度合作區成立3年多來，琴澳一體化發展進程加快，為澳門經濟適度多元發展提供堅實支撐。



習近平在澳門回歸廿五周年慶祝大會上，發表對澳門的四點希望（新華社圖片）

闡釋「一國兩制」方針

習近平昨日（20日）結束澳門三天視察行程，中央港澳辦、國務院港澳辦今早(21日）發表題為《領航具有澳門特色的「一國兩制」實踐行穩致遠》的文章，指習近平此行發表的系列重要講話，站在澳門回歸祖國25週年的重要歷史節點，深刻總結「一國兩制」實踐經驗，全面擘畫香港、澳門長遠發展藍圖，為全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針提供根本遵循。

習近平昨日（20日）出席澳門回歸廿五周年慶祝大會及新一屆政府就職典禮時，發表的重要講話中就「一國兩制」實踐行穩致遠提出四條原則，堅守「一國」之本、善用「兩制」之利，要維護高水準安全、推動高品質發展，發揮獨特優勢、強化內聯外通，要弘揚核心價值、促進包容和諧。習近平強調「一國兩制」具有顯著制度優勢和強大生命力，是維持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度，是服務強國建設、民族復興偉業的好制度，是實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度，必須長期堅持。「一國兩制」蘊含的和平、包容、開放、共享的價值理念，是中國的，也是世界的，值得共同守護。習近平強調，實現香港、澳門更好發展，為強國建設、民族復興做出更大貢獻，是新時代「一國兩制」實踐的重要使命。

習近平在澳門回歸廿五周年慶祝大會上發表重要講話（新華社圖片）

文章指，以上的重要論述，是習近平在引領「一國兩制」事業取得歷史性成就、發生歷史性變革的波瀾壯闊進程中，形成的原創性的治港治澳新理念新思想新戰略，充分體現習近平新時代中國特色社會主義思想堅持人民至上、自信自立、守正創新、問題導向、系統觀念、胸懷天下的世界觀和方法論，及貫穿其中的立場觀點方法，將對「一國兩制」規律性認知提升到新的歷史高度，是確保「一國兩制」不會變、不動搖，不走樣、不變形，始終朝著正確方向劈波斬浪前進的根本指針。

三點許期為澳門確立美好願景

至於有關澳門方面，文章指習近平出席澳門政府歡迎晚宴時提出三點期許，包括高望遠鏡，更加積極主動對接粵港澳大灣區建設等國家發展戰略，在國際舞台上展現更大作為；海納百川，在愛國愛澳旗幟下更加開放包容、團結聚力，廣納天下英才，共建美好澳門；銳意進取，展現更大魄力，勇於變革、敢於創新，更好發揮「一國兩制」制度優勢，開創澳門發展新局面。

澳門回歸廿五周年，習近平到當地視察三天（新華社圖片）

文章指，三點期許是習近平為澳門實現新飛躍、創造新輝煌確立美好願景。習近平指出，澳門擁有「一國兩制」這一獨特優勢，已打下堅實發展基礎，期許澳門繼續發揮「一國兩制」的最大制度優勢，善用中西薈萃、愛國愛澳等傳統優勢，把澳門國際都市「金名片」擦得更亮，繼續書寫具有澳門特色的「一國兩制」實踐華彩篇章。

四點希望為加速發展指明方向路徑

而在就職典禮上提出的對澳門的四點希望，文章指為新特區政府帶領社會銳意改革、加速發展指明方向路徑。4點希望包括：著力推動經濟適度多元發展，著力提升特別行政區治理效能，並著力打造更高水準對外開放平台，並專注於維護社會祥和穩定。

中央關注橫琴的發展規劃（新華社圖片）

指明須走經濟適度多元之路的方向

文章指，習近平強調澳門經濟要實現全面協調永續發展，必須走適度多元發展之路。習近平親自規劃、親自部署、親自推動的橫琴粵澳深度合作區成立3年多來，「共商共建共管共享」體制日益完善，政策舉措陸續落地，封關運作平穩順暢，琴澳一體化發展進程加快，為澳門經濟適度多元發展提供了堅實支撐。習近平特別指出，澳門要結合自身優勢和資源禀賦，精準定位、聚焦重點，推動特色產業發展形成規模，打造一批標誌性、有帶動效應的工程和項目。

提升治理效能關鍵環節在完善體制與法規

至於對提升特區治理效能，文章指習的講話指明關鍵環節，強調要把依法治理和擔當作為結合起來，完善各項體制機制和法律法規，深入推進公共行政改革，建設高效、有為的服務型政府。

更高水準對外開放重點在優化營商、完善民商法制

對澳門打造更高水準對外開放平台，則指明重點領域，強調要持續優化營商環境，完善民商事等法律制度，培育和激發市場活力，吸引更多國際資源。

維護祥和社會 須築牢基層治理根基

對澳門維護社會祥和穩定指明有效方式，強調促進政府治理同社會調節、市民參與良性互動，引導規範社團發展，築牢基層治理根基。

文章指，習近平在澳門三天視察行程中，密集出席18場活動，與各界人士廣泛接觸、深入交流，充分體現習近平對澳門保持良好發展局面的高度肯定，對澳門居民過著幸福生活的深切關懷，對澳門開創更美好未來的悉心指導。