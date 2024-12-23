習近平講話｜對比港、澳慶回歸發言　姚志勝：凸顯加快發展迫切性

國家主席習近平近期就香港發表多次重要講話，全國政協常委姚志勝認為習近平在澳門回歸廿五周年慶祝活動上提出的4條原則和4點希望適用於香港，他又特別指出習主席對澳門提的4點希望，着力推動經濟適度多元發展居首；對照習主席2022年在香港的七一重要講話提出的「4點希望」，治理居首，其次是發展，今次澳門講話，二者次序對調，凸顯港澳加快發展的重要性和迫切性。



他指，而發展不是現有經濟結構的簡單擴大再生產，而是塑造經濟新動能新優勢所帶動的高質量發展。至於如何能做到不負習主席和中央的信任及期待，關鍵在於貫徹三中全會精神，敢於改革創新求變。



他又指出，值得留意的是4條原則中，提出在弘揚核心價值的同時，要凝聚一切積極力量，畫出海內外支持「一國兩制」事業的最大同心圓。習主席在2022年七一重要講話曾定義建設香港積極力量，故海納百川、求同存異、包容共濟、和諧穩定，既是香港高質量發展的必要條件，也是「一國兩制」圓滿成功的重要標誌。



習近平在澳門回歸廿五周年慶祝大會上，發表對澳門的四點希望（新華社圖片）

姚志勝今日（23日）在《明報》撰文指，習近平近期就香港發表多次重要講話，包括12月13日會見赴京述職的李家超行政長官的講話；不足一周後，19日習近平在澳門會見李家超的講話；繼而是在慶祝澳門回歸祖國25周年大會的講話。他認為，需要緊扣習主席在澳門見李家超時說的「國家對香港有很高的期待」、及在澳門回歸廿五周年慶祝大會上提到「不斷開創『一國兩制』事業高質量發展新局面」，有利於深入掌握習主席講話的精髓，準確把握香港未來發展的任務和目標。

他指出，習主席在二十大報告中指出：「一國兩制」是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。澳門慶回歸大會上，習主席進一步論述說，「一國兩制」具有顯著制度優勢和強大生命力，是保持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度，是服務強國建設、民族復興偉業的好制度，是實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度，必須長期堅持。3個「好制度」是一個新論述，彰顯中央對「一國兩制」的制度自信和歷史自信，也可感受到中央賦予香港為一國兩制行穩致遠所擔負的歷史重任，看到國家對香港的高度期待。

習近平在澳門回歸廿五周年慶祝大會上發表重要講話（新華社圖片）

至於澳門慶回歸大會講話提出4條原則和4點希望。4條原則是：要堅守「一國」之本、善用「兩制」之利；要維護高水平安全、推動高質量發展；要發揮獨特優勢、強化內聯外通；要弘揚核心價值、促進包容和諧。4點希望是：着力推動經濟適度多元發展；着力提升特別行政區治理效能；着力打造更高水平對外開放平台；着力維護社會祥和穩定。4點希望雖然是對澳門提出，但同樣適用於香港。

他指，4條原則是對港澳「一國兩制」實踐的深刻總結，是推進「一國兩制」行穩致遠的行動指南、科學指引。4點希望，對照習主席2022年在香港的七一重要講話，當時提出的「4點希望」，居首是治理，其次是發展。這次澳門講話，二者次序對調，凸顯了港澳加快發展的重要性和迫切性。

李家超（右）12月13日到北京向習近平（左）述職（李家超Fb）

姚志勝認為，無論是4條原則還是4點希望，都反映習主席和中央對港澳經濟社會發展與民生福祉的高度重視。習主席澳門會見李家超時明確要求：全力拚經濟、謀發展。李家超北京述職後也表示，「更加要發展經濟」。所說的發展不是現有經濟結構的簡單擴大再生產，而是塑造經濟新動能新優勢所帶動的高質量發展。可見中央對香港開創「一國兩制」事業高質量發展新局面的期待。

他又指出，值得留意的是4條原則中，提出要在弘揚核心價值的同時，促進包容和諧，凝聚一切積極力量，畫出海內外支持「一國兩制」事業的最大同心圓。習主席在2022年七一重要講話的4點希望中已指出，香港居民只要真心擁護「一國兩制」方針，熱愛香港這個家園，遵守《基本法》和特別行政區法律，都是建設香港的積極力量。海納百川、求同存異、包容共濟、和諧穩定，既是香港高質量發展的必要條件，也是「一國兩制」圓滿成功的重要標誌。