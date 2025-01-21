特朗普就職｜劉兆佳：不信為黎智英有行動　吳永嘉：關鍵何時訪華

美國總統特朗普宣誓就職，他競選期間曾揚言爭取釋放黎智英，上次總統任期內更簽署《香港人權與民主法案》及制裁中港官員，如今特朗普再次掌權，難免為中美關係、港美關係添上不確定性。全國港澳研究會顧問劉兆佳坦言，不相信特朗普會因黎智英，作出任何損害中美關係、港美關係的決策。本地工商界則對特朗普就職演說未提對華徵關稅，感到暫時鬆一口氣，又指特朗普曾稱期望上任百日內訪華，最終會否成事及若成事的成果，將是中美關係未來發展關鍵。



劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：就算黎智英被判刑 料特朗普都只會發稿表示不滿

特朗普在競選期間曾提及爭取釋放黎智英，而他在上次總統任期內也曾簽署《香港人權與民主法案》及制裁中港官員。如今特朗普再次上台執政，會否有具體行動備受關注。不過，特朗普在競選期間其實僅一次提及黎智英，劉兆佳直言，哪怕黎智英被最終在本港判刑，也不相信特朗普為此會作出任何實際部署，當然發稿表示不滿屬必然，但特朗普都明白中方高度重視國安問題，不會容忍他國就案件有任何行動，料特朗普不會黎智英案損害中美關係。

美國對香港的貿易順差過去10年達2700億美元。（資料圖片）

料針對貿易逆差國 不輕易損香港地位

美國對港貿易順差在過去十年高達2700億美元，劉兆佳指以前在《香港國安法》生效前後，特朗普的確對香港官員、內地官員實施制裁，更在任內通過《香港人權與民主法案》，對中國採取不友善、強硬姿態。但如今已告一段落，料特朗普未來會先針對與美國貿易有大量逆差的國家，反觀香港市場讓美國享受大量順差，港元聯繫匯率亦有份支撐美元霸權，料不會輕易損害香港作為全球外貿中心的地位。

總體而言，劉兆佳認為特朗普與拜登政府不同，不會因為政治價值觀問題對本港作出行動，亦不會因不認同香港處理一些事情的手法就實施制裁，而是會在意與中方的交易，表示黎智英對美國已經失去利用價值，預料美國新政府不會因為黎而損害與中國的關係。

吳永嘉。（周令知攝）

未提加徵關稅時間表 料特朗普訪華後或有轉變

另一方面，特朗普在宣誓就任前也曾揚言，上任後會向中國貨品加徵10%關稅，但他今日的就職演說並未提及。中華廠商聯合會副會長、經民聯工業界立法會議員吳永嘉表示，特朗普在就職演說中沒有提加徵關稅、也無時間表，反而簽署行政命令責成商務部、財政部等部門對加拿大、墨西哥、中國等國各類貿易議題進行調查，暫時令出口到美國的中國、香港企業鬆一口氣。

不過，他也指出特朗普政策轉向亦快，何時轉變亦不清楚。他提及，特朗普曾表示期望在上任一百日內會訪華，最終會否成事和訪華的成果，料屆時才可能評估美國對中國及香港特區的部署。