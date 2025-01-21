2元乘車｜何喜華：「濫用」之說屬欲加之罪　勿「抽刀」欺老凌弱

千億財赤下，其中一個節流方向是檢討2元乘車優惠。香港社區組織協會主任何喜華表示，坊間常討論「長車短搭」濫用優惠，惟顧問報告顯示該筆開支僅佔單月總票價差額的1.8%至2.3%，情况並非嚴重至不合理，質疑濫用的說法「予人欲加之罪何患無辭之感」。



他又說，60至64歲人口將由2024年的63萬人高峰，逐步跌至2059年的47萬人，質疑「無底洞」的說法杞人憂天。他希望當局三思勿向老弱「抽刀」，否則難免予人「大石砸死蟹」欺老凌弱之觀感。



2元乘車優惠。（林靄怡攝）

何喜華。（鄭子峰攝）

何喜華今天（21日）在報章撰文，引述近期有意見認為將2元乘車計劃門檻回復至65歲，亦有人建議設立每月津貼上限，源於坊間有人批評計劃被濫用作「長車短搭」，然而根據當局委託顧問公司做的研究報告，所謂「濫用」實際出現機率甚低，受惠者乘搭長途路線作短途行程而額外發還的收入損失，一個月約200萬元，僅佔單月總票價差額的1.8%至2.3%，形容情况並非嚴重至不合理。

「濫用」之說，予人欲加之罪何患無辭之感。 香港社區組織協會主任何喜華

另一項意見是認為本港人口老化，長者人口增加，若不收緊2元乘車計劃受惠資格，開支只會成為無底深潭。

2元乘車優惠。（林靄怡攝）

何喜華引述統計處人口推算，30多年後，即2059年滿65歲的人口已達最高峰271.3萬人，長者人數接近目前的兩倍，其後更出現下跌趨勢。再者，2022年起2元乘車計劃擴至60至64歲人口，此年齡層人口由2024年最高峰的63萬人，逐步跌至2059年的47萬人。

隨着近年各項輸入人才計劃，相關年齡組別人口或會增加，但所謂「無底洞」的說法，似乎又成了杞人憂天。 香港社區組織協會主任何喜華

何喜華說政治現實下，2元乘車計劃難逃「開刀」命運，他相信為減低社會反響，當局對滿65歲長者的資助方式及內容，未必有太大改動；主力可能是針對60至64歲市民的資助，包括設立資助上限甚或取消，並將其納入公共交通費用補貼計劃受惠對象，同時一併調整交通補貼津助額以減低政府開支。

政府在看似無錢，其實值得商榷，缺乏充足理據下向弱勢「抽刀」，難免予人欺老凌弱之觀感。老弱者沒能力反對，最終只會就範。當局務必三思，免予人「大石砸死蟹」之感。 香港社區組織協會主任何喜華

他建議當局要求公共交通運輸機構，承擔更多2元乘車優惠的開支；為津助運輸機構津助額設立上限，體現企業社會責任；更可引入按站收費措施，避免「長車短搭」下的不必要津助。