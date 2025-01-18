勞福局完成2元乘車優惠檢討　預算案必有動作？｜政圈風聲

新一份預算案下月26日公佈，連續三年錄得逾千億或接近千億財赤情況下，財政司司長陳茂波表明滅赤以節流為主，福利開支會否被「開刀」備受關注，當中2元乘車優惠變成「箭靶」。據了解，負責檢視計劃的勞工及福利局已完成檢討，預料預算案公布時會有交代。多名政界人士認為，優惠計劃在執行上出一些問題，趁財赤作出調整已是勢在必行，而在預算案中交代也是最佳時機。



不過，有政團表明財赤不應影響長者福利，認為計劃於此時此刻不應有改變。加上，今年是選舉年，民生議題最易引發共鳴，優惠計劃的調整在在考驗陳茂波的政治智慧。



2元乘車優惠開支逐年遞增。（林靄怡攝）

孫玉菡（鄭子峰攝）

限每月津貼金額、車程 還是回復至只限65歲或以上受惠？

2元乘車優惠佔政府每年的經常開支，由五年前0.2%增至上年度0.7%。上年度向各公共交通營辦商發還39.9億元。如今政府面臨龐大財赤，人口持續老化，預計相關開支不斷增加。坊間一直有不同的調整建議，包括把優惠價由2元提升至較高金額、限定每月津貼金額，有學者倡議每月七百元為上限、限制每月獲津貼車程次數，例如每月以、或者是65歲或以上人士的優惠不變，但60-64歲群組要施加一定限制、也有人提出「劃線」的倡議未來某年份「劃線」，該年期後年滿60歲的長者不再享有優惠。

八達通指為使用次數設限技術上可行

至於有指限制乘車次數，因巴士及小巴使用的八達通系統是每日截數，不是每次截數，故技術上不可行。不過，八達通公司回應指，目前在市場上有類似設限的公共交通多程票，例如九巴的月票，在有效期內限制乘搭九巴及龍運線路的次數為每天最多10次。八達通卡在巴士及小巴的收費系統中具備足夠的技術彈性，能準確記錄長者每月的搭車次數，因此能支持「設限」方案的實施。

至於會否直接全面取消2元乘車優惠，勞工及福利局局長孫玉菡去年11月已表明，無意取消計劃或改變現時受惠的組群。

隨著必須申請樂悠咭才能享有乘車優惠，過去的所謂「濫用」即不合資格人士違例使用長者八達通的問題應已解決，剩下來是「長車短搭」帶來的可能較高的「額外」補貼，不少人認為只要巴士、小巴等能擴大「分段」收費，即能減輕庫房負擔。此外，公共交通工具營運商是否可以為長者提供優惠作出財政上的貢獻，履行更多社會責任，也是可考慮的走向。

陳茂波（黃浩謙攝）

預料2元乘車優惠作出調整勢在必行

2元乘車優惠的檢討是去年《財政預算案》提出，原定去年底完成，惟勞福局局長孫玉菡指必須透過樂悠咭方能享受2元乘車優惠的措施去年8月25日才生效，政府期望能獲取更多相關數據作分析。據悉，政府期望至少有三個月的數據作比較分析，認為三個月的數據較能反映實況。

新一份《財政預算案》大約在一個月後公佈，據了解勞福局的檢討工作已經完成，報告亦已呈交政府高層，有消息指，2元乘車優惠的「命運」已全在陳茂波手上。綜合多名政界人士，他們均預料優惠計劃作出調整是事在必行，又指政府已表明無意取消計劃或改變現時受惠的組群，剩下來的選擇便不離坊間一直討論的方向，問題是陳茂波最終會選擇如何落墨。

民建聯：此時此刻計劃不應有變動

除了政府財政承擔，今年適逢是立法會換屆的選舉年，立法會各大政治板塊的取態，也可能左右陳茂波的最終決定。當中，立法會最大政團民建聯仍未與陳茂波會面，就《財政預算案》提交建議，但在星期三立法會有關打造適老化經濟體系的議員議案辯論中，民建聯主席陳克勤表態指「財赤不應影響長者福利」。

民建聯福利事務發言人、立法會議員李世榮向《香港01》表示，民建聯希望政府先處理公共交通工具的「分段收費」問題，又指2元乘車優惠並不能只看「賬面」，因另一方面都可發揮鼓勵更多人出外消費和工作的作用。此時此刻，民建聯認為計劃不應有變動。

至於部分已會見陳茂波就預算案提交意見的立法會政團，例如經民聯已建議2元優惠可考慮改成3元、4元，商界背景的自由黨黨魁張宇人提出直接取消60-64歲人士的優惠。由於仍有多個主要板塊未就預算案與陳茂波會面，代議士們最終的取態，仍有待觀察。