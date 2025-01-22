林定國23次外訪「說好香港故事」 總支出近100萬元
撰文：潘耀昇
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律政司司長林定國上任兩年半，共23次公務外訪「說好真實的香港故事」，他今天（22日）透露總支出近100萬元。
林新強關注林定國外訪次數及費用
法律界立法會議員林新強提出立法會書面質詢，關注林定國自2022年7月至今多次外訪，向國際推廣香港的法律服務，讓香港在國家發展大局中發揮更大的作用，希望了解上任至今的外訪次數、費用，以及外訪時宣傳《十四五規劃綱要》八大中心定位的比重為何。
上任兩年半23次公務外訪 總支出近100萬元
林定國回覆時表示，一直致力透過外訪說好真實的香港故事，宣傳香港在「一國兩制」下普通法制度的獨特優勢，以及深厚穩健的法治基礎，確立香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的地位。
他透露2022年7月上任至今，兩年半共有23次公務外訪，涉及的總支出接近一百萬元港幣。
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