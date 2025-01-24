東九龍線｜新增藍田北站初步走線　潛在車站位置連德道及碧雲道

政府本月初透露東九集體運輸系統擬更改走線，增設藍田北站。據民建聯九龍東立法會議員顏汶羽了解，東九捷運初步構思由連德道近興田邨彩田樓的位置進入藍田北範圍，停站載客後經碧雲道離開，途經德田邨德欣樓及德康樓連接天橋的位置空間最窄，會在此前進入隧道，再前往油塘東站。顏汶羽期望政府加快進度，讓東九線盡快落成，據了解，項目招標條款或有加分項目鼓勵建造商加快興建速度。



東九龍捷運系統新增藍田北站（路政署提供）

東九龍捷運系統新增藍田北站（路政署提供）

秀茂坪站除了覆蓋現有秀茂坪邨、曉麗苑等，亦會一併考慮未來安達臣道的新發展。（路政署圖片）

顏汶羽昨日(23日）於觀塘區舉辦「東九龍智慧綠色集體運輸系統持份者意見交流會」，路政署署長邱國鼎率領路政署鐵路拓展處處長梁少江，及工程師團隊到場，為50多名地區人士講解東九線項目最新方案，參加者包括觀塘區議員、分區委員會主席與成員，以及各屋邨居民組織代表。

與會者關注藍田北站位置 路政署以便利最多居民到達為先

地區持份者普遍關注車站位置，特別是新公布的擬建藍田北站。邱署長表示，東九線車站設置的考慮因素以便利最多居民到達為先，希望項目建成後有更多人使用，另外就是建造成本，包括計算興建行人連繫設施的成本。以秀茂坪站為例，除了現有的秀茂坪邨、曉麗苑等，亦會一併考慮未來安達臣道的新發展。至於藍田北站的位置仍在研究中，潛在位置在連德道及碧雲道，期望惠及興田邨、康華苑、藍田邨、德田邨、平田邨一帶居民。

路政署署長邱國鼎（左二）向顏汶羽（中）及地區人士介紹東九龍捷運（顏汶羽提供）

顏汶羽期望政府和建造商能再加快進度，讓東九線盡快落成，盡早解決居民落山難的困境。據他了解，東九龍智慧綠色集體運輸系統項目最快今年上半年可有定案，之後會諮詢不同持份者，明年中招標，2027年批出合約及開始施工，另外招標條款或有加分項目，鼓勵建造商加快興建速度。