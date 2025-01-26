曾俊華爆財政司官邸有「蛇竇」　一舉動和平共處十年｜政壇諸事町

蛇年將至，財政司前司長曾俊華分享自己與蛇結緣的故事，自爆當年官邸原來有「蛇竇」，起初擔心愛犬被蛇咬，不過原來住在官邸的蛇種無毒，亦不咬人，只要不「打草驚蛇」，便和平共處。他笑言實行「佢有佢哋嘅生活，我有我嘅忙碌」，大家井水不犯河水，尊重對方原有生活方式，世界就可以好太平、好美好。



曾俊華2007年與太太第一次去官邸，木版地台下面就是蛇家。（曾俊華FB）

曾俊華今天（26日）在Facebook表示，曾經與蛇住在同一屋簷下，數到大約二十年前的往事，當時2007年他獲委任為財政司司長，由於位於南區的官邸要做簡單裝修，所以搬入去時已經秋冬。

他說與家人搬入不久，負責管理官邸的同事跟他們說，官邸花園對開平台下面有蛇竇。

吓？真係住咗一條條活蛇嘅蛇竇，唔係畀人去偷懶嗰啲吖。我開頭聽到，都有啲擔心。 財政司前司長曾俊華

曾俊華說當時飼養的柴犬Oliver年幼，擔心牠出去玩時可能會被蛇咬。他引述同事細心解釋，其實那些蛇是官邸的「長期住客」，沒有毒之餘更不咬人，只要不要「打草驚蛇」，「唔好搞佢，大家就可以和平共處。」

曾俊華當時飼養的柴犬Oliver。（曾俊華FB）

曾俊華爆財政司官邸有「蛇竇」。（曾俊華FB）

他說一到秋天雌蛇將官邸花園當成產房，「生番竇蛇仔蛇女」，憶述當時自己很喜歡坐花園平台工作，不時都會見到蛇媽媽帶蛇仔蛇女「蛇」出來曬太陽，試過最多見到五、六條蛇，大大小小都有，一起出來「嘆世界」。