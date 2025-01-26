陳茂波偕妻東岸板道「放閃」　二人世界漫步波浪徑｜政壇諸事町

新一份預算案還有一個月發表，《香港01》今天（26日）下午巧遇財政司司長陳茂波與太太許步明，漫步首日開放的北角東岸板道（西段），忙碌中不忘輕鬆一下試玩場內休憩設施，期間陳茂波貼心﻿翹著太太的手，有默契地輕快走過以波浪設計的行人徑，二人世界「放閃」顯恩愛。



1月26日，北角東區走廊下的東岸板道（西段）開始向公眾開放。（夏家朗攝）

1月26日，北角東區走廊下的東岸板道（西段）開始向公眾開放。（夏家朗攝）

1月26日，北角東區走廊下的東岸板道（西段）開始向公眾開放。（夏家朗攝）

北角東區走廊下的東岸板道（西段）今天起向公眾開放，板道全長11公里，連接東岸公園和北角海濱花園，當中西段長1.1公里，設多個休憩設施，包括釣魚平台、遊樂空間、健身設施等。

1月26日，北角東區走廊下的東岸板道（西段）開始向公眾開放。（夏家朗攝）

1月26日，北角東區走廊下的東岸板道（西段）開始向公眾開放。（夏家朗攝）

1月26日，北角東區走廊下的東岸板道（西段）開始向公眾開放。（夏家朗攝）

1月26日，北角東區走廊下的東岸板道（西段）開始向公眾開放。（夏家朗攝）

1月26日，北角東區走廊下的東岸板道（西段）開始向公眾開放。（夏家朗攝）

西段一大特色，是在和富中心對出設置全港首個轉盤橋，以及維港第一條開合橋。兩條橋一般都會開放予市民來往，如有船隻需要來往附近海岸，才會收起安排船隻通過。

1月26日，北角東區走廊下的東岸板道（西段）開始向公眾開放。（夏家朗攝）

1月26日，北角東區走廊下的東岸板道（西段）開始向公眾開放。（夏家朗攝）

1月26日，北角東區走廊下的東岸板道（西段）開始向公眾開放。（夏家朗攝）

首日開放便吸引不少一家大小遊玩，有小朋友騎單車在板道繞圈，亦有年輕人試玩人力發電的健身自行車。場內的攀爬設計，亦吸引家長帶小朋友試玩「放電」。不少情侶則選擇在岸邊漫遊，趁黃昏「打卡」留念。

1月26日，北角東區走廊下的東岸板道（西段）開始向公眾開放，《香港01》巧遇財政司司長陳茂波。（夏家朗攝）

1月26日，北角東區走廊下的東岸板道（西段）開始向公眾開放，《香港01》巧遇財政司司長陳茂波與太太許步明。（夏家朗攝）

《香港01》下午巧遇財政司司長陳茂波與太太許步明，他們漫步板道享受二人世界，期間更與民同樂，試玩場內休憩設施，包括以波浪為設計主題的行人道，兩人有默契地﻿翹手輕快走過，「放閃」顯恩愛。

新一份預算案還有一個月發表，財爺可謂忙碌中輕鬆一下。