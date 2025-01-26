2元乘車｜民主黨調查：逾60%人贊成優惠設限制　限額較限次數公平

新一份財政預算案下月26日發表，香港或連續3年錄得千億財政赤字，作為「滅赤」手段之一的2元乘車優惠檢視後如何調整，備受關注。



民主黨今日（26日）公布2元乘車優惠調查，逾六成受訪者對滿意或十分滿意60歲或以上長者享優惠，惟有相同百分比的受訪者同意從限制使用次數、提高門檻至65歲兩個方向調整優惠。該黨認為，2元優惠設補貼上限較限制使用次數公平。



1月26日，民主黨公布2元乘車優惠調查，指逾六成受訪者對60歲以上長者有乘車優惠感到滿意或十分滿意。（董素琛攝）

民主黨調查：逾60%人贊成優惠設限制

民主黨在去年12月至今年1月初，透過電話訪問943人對2元乘車優惠的看法，當中21至40歲的受訪者佔約30%，41至60歲的受訪者同樣佔約30%。結果顯示，67.5%受訪者對60歲以上長者有乘車優惠感到滿意或十分滿意。

但同時有66.1%受訪者同意或十分同意限制長者每月乘車的使用次數；56.2%受訪者同意或十分同意優惠門檻由60歲或以上改為年滿65歲才享優惠。

民主黨交通發言人韓俊賢說政府正面對財赤，2元乘車優惠有調整空間。（董素琛攝）

被問及調查結果是否有矛盾，民主黨交通政策發言人韓俊賢解釋政府正面對財赤，估計市民從資源分配的角度出發思考政策延續性，相信2元乘車政策有調整空間。

民主黨交通發言人莊榮輝認為，巴士公司應全面落實分段收費措施，以減低政府開支。（董素琛攝）

設補貼上限較限次數公平

民主黨交通政策副發言人莊榮輝認為，為2元乘車優惠設補貼上限，較限制使用優惠的次數公平，「一個人搭10次都係20蚊嘅車，另一個人搭10次都是2蚊的車」，則每個人收到的優惠金額都會不同。

莊榮輝又認為，巴士公司應全面落實分段收費措施，乘客下車時要再拍卡，以路程長短計算車資。他解釋，若沒有分段收費的話，市民不論在哪個站上車，政府均需資助該路線全程車資與2元之間的差額，變相或令資助金額增加。

民主黨主席羅健熙認為面臨財赤，高官應減薪，避免市民認為政府「站着說話不腰痛」。（董素琛攝）

高官應減薪 勿「站着說話不腰痛」

民主黨主席羅健熙說，調查結果反映市民認為政策可調整；惟現時政府不願公布手上的數據，以致「我哋想提建議，都唔知可以點提」。他希望政府可公開數據，以數據說服市民，「唔好淨係自己睇完（數據）之後，就自己一個決定，之後自己就攞個方案出嚟，係咁就咁㗎啦」。

面臨財赤，他又認為，高官應減薪，避免市民認為政府「站着說話不腰痛」。