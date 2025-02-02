陳茂波：明天公布季度數據續有改善　本港經濟穩中有進

2024年第四季及全年經濟預先估計數字明天（2日）公布，財政司司長陳茂波預告將顯示本港經濟處於穩中有進的勢態，反映較近期趨勢的季度數字續有改善。



1月28日年廿九，陳茂波逛維園年宵市場。（陳茂波FB）

陳茂波在網誌表示，綜合不同商界朋友的觀察，新春期間貴價貨銷情不俗，主攻「平價市場」的產品也突圍而出。他說共通成功要素是市民和旅客都在探索特色產品，和嶄新的消費體驗，這些更能讓他們在社交平台上與親友分享，可以說是為客戶創造愉快回憶和難忘時刻，是從「旺丁」到「旺財」的關鍵要素。

1月28日年廿九，陳茂波逛維園年宵市場。（陳茂波FB）

1月28日年廿九，陳茂波逛維園年宵市場。（陳茂波FB）

他說新年人流暢旺，市面氣氛普遍正面，反映消費信心在逐步改善和恢復；旅客人數顯著增加，私人消費亦在季內稍為穩定下來。股市方面，去年九月底至今交投持續暢旺，一月份日均成交額達1,476億港元，較去年全年日均成交額高約12%，亦較去年12月增加約4%。

樓市方面，他說市場數據顯示交投繼續大致平穩。此外，就業市場仍然理想，通脹保持溫和，讓今年本港經濟以平穩態勢開局。然而，面對外圍政經局勢和高息環境持續的風險，仍是要小心謹慎應對。