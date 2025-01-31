麥美娟：研發平台助關愛隊處理行政工作　續辦提振地區經濟活動

民政及青年事務局長麥美娟表示，去年《施政報告》提出恆常化「關愛隊」的撥款及增加資助，關愛隊會善用新增資源，將關愛工作做得更深及更廣。她又指，正開發管理平台，協助處理關愛隊的行政工作，畢竟關愛隊全部都是義工，希望管理平台可幫助他們處理日常的工作，令他們有更多時間全部用在服務市民。另外，各地區的「提振地區經濟專責工作小組」會繼續籌辦有地區特色和傳統文化內涵的活動，提振地區經濟活動。



麥美娟指政府正研究管理平台協助關愛隊的工作。（梁鵬威攝）

麥美娟接受商台訪問指，關愛隊自2023年第三季全面起動，提供家居及緊急支援，各區關愛隊合共探訪約34萬長者或有需要住戶，提供約3.6萬次支援，例如家居維修及清潔、長者義剪、或資訊科技支援等，也舉辦約2.1萬項地區活動；當地區發生緊急或突發事故時，關愛隊也會動員支援，例如去年佐敦華豐大廈火警、黃大仙區大規模停電等。

她強調，關愛隊會善用新增資源，在已建立的地區網絡和關愛工作基礎，繼續鞏固和推展地區工作，按照小區的獨特需要和區情，將關愛工作做得更深及更廣。

麥美娟重申，新一屆區議會諮詢和服務職能顯著增強，地區工作提速提效進行，區議員出席率亦是歷屆最高。

「18區日夜都繽紛＠光劍攻殼＠深水埗」（資料圖片/歐嘉樂攝）

續辦提振地區經濟活動

麥美娟又表示，各區的「提振地區經濟專責工作小組」已舉辦多項活動，去年初響應「18區日夜都繽紛」推出50多項活動，例如去年1月觀塘舉辦的新春夜市，23日內共有80萬人次入場，不少檔主表示生意額比預期多一倍；深水埗「光劍攻殼」活動亦帶動當區電子產品生意，營業額超過1000萬元；九龍城區的「龍城美食潑水泰繽紛」亦吸引13萬人次參與，當區商業圈營業額超過4000萬元。

她表示，「提振地區經濟專責工作小組」會繼續籌辦有地區特色和傳統文化內涵的活動，提振地區經濟活動，也會與當地持份者思考新的活動。

啟德社區隔離設施改作青年驛站旅舍（資料圖片）

啟德青年驛站下月底截標

麥美娟又表示，啟德社區隔離設施改為設立「青年驛站」旅社，及青年文化、藝術及體育交流空間，可促進內地和海外青年來港，與本地青年雙向交流，促進青年發展個人潛能。「青年驛站」去年12月已發出招標文件，至今收到不同機構查詢，局方上周舉辦招標簡介會，招標會下月底截止，希望可在年內有序投運。