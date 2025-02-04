2元乘車｜楊永杰倡用巴士專營權「武器」　促巴士公司揹更多開支

2元乘車優惠檢討料月底預算案交代，A4聯盟立法會議員楊永杰今天（4日）聯同6名黃大仙區議員到政府總部外請願。現時，公共交通營辦商主要向65歲或以上人士提供長者半價票價優惠，楊永杰要求巴士公司一併向60至64歲人士提供車票優惠，而非如現時般收足成人車資，減輕政府補貼營辦商的負擔。



2元乘車。（林靄怡攝）

本身是東九龍居民委員會名譽會長的楊永杰，聯同黃大仙區議員梁騰丰、楊諾軒、雷啟蓮、陳英、李東江和馮健樂請願。他說過去一段時間收到很多長者反映，一定要政府「保住兩蚊乘車優惠」，形容優惠對長者非常重要，可令他們多外出，有利身心健康。他說雖然2元乘車優惠令政府財政有所負擔，但若長者多出行，身心更健康，醫療開支亦減少。

財爺話一定要檢討，但會唔會搵巴士公司一齊承擔呢筆開支呢？ A4聯盟立法會議員楊永杰

他建議利用巴士專營權這個「武器」，令到巴士公司都要負擔60至64歲人士的長者優惠，各交通工具營辦商亦應推出更多分段收費安排，要求樂悠卡用家上下車均要拍卡，令整體兩元優惠開支減少，同時不會令長者失望。