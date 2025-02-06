亞太法律雙年會月底舉行　譚允芝﹕反映香港法律服務受國際認可

法律團體「國際律師協會」(IBA)本月19日至21日在香港舉行亞太區域論壇雙年會，吸引來自歐美及亞太區超過二百間律師事務所、企業及團體的法律專家報名，就民商事領域交流。會議聯席主席、大律師公會前主席譚允芝表示，今次是香港近年最盛大的國際法律雙年會議，反映香港作為高水平法律服務中心的地位持續受到國際認可及重視，意義非凡。



張舉能（何夏怡攝）

終審法院首席法官張舉能主題演講

一連三日的亞太區域論壇雙年會以「活力亞洲——機遇與應許之地」為主題，終審法院首席法官張舉能將有主題演講，其後的十多場專題討論，嘉賓包括來自英國、德國、美國、新加坡、日本、南韓、北京及上海的法律翹楚，探討亞太區經濟展望、跨境併購、仲裁、數據安全、競爭法等，議題涵蓋香港作為國際金融中心涉及的法律範疇。

譚允芝。

譚允芝：展示香港作為國際法律服務中心實力

譚允芝擔任會議聯席主席，將於開幕禮上致辭。她表示這次雙年會的專題討論，突顯亞洲的商機處處。多場分組討論全方位涵蓋多個重要的法律領域，「幾乎每一場都有香港的法律精英參與，反映香港法律界，在各個專業範疇都擁有國際級水平」。她又指非常期待來自不同司法管轄區的法律專家聚首香港交流，期望透過會議，展示香港作為亞太區主要國際法律及爭議解決服務中心的雄厚實力，及在「一國兩制」下，香港作為國家唯一實行普通法的地區，如何繼續發揮其獨特優勢、獨立運作的司法制度，及連繫內地及世界的不同司法管轄區的能力。

毛樂禮。

薛日華。

大律師公會正副主席獲邀參與討論

大律師公會新任主席毛樂禮，獲邀主持其中一場以「法律實踐無國界」為主題的討論，將與英國、新加坡、馬來西亞及上海的代表，探討大律師及律師在國際商事法庭的角色等。公會副主席薛日華，則獲邀在雙年會就近年國際法律界非常關注的「跨境資產追索」發表演講。

國際律師協會在回歸前，已經在香港舉辧大型國際會議或論壇，例如1991年在港舉行商業法的國際會議；2016年7月，其法律學生委員會在香港大學舉辦的一場有關亞洲的金融及企業法的國際會議；2018年協會又在香港舉辦了的一個有關國際金融法的論壇等。國際律師協會在1947年成立，成員包括約8萬名國際律師，分別代表著170多個國家的190個大律師或律師團體。