問責高官減薪？　官場中人願配合「不如捐錢仲好」｜政圈風聲

收緊2元乘車優惠，如果像財爺所說是「社會上有共識」，「高官減薪」應該是社會討論財政預算案時，另一個熱議的「關鍵詞」。立法會議員謝偉俊見財爺後抛出一句「先減為敬，凝聚人心」，可能道出了不少市民的心聲。有官場中人私底下向《香港01》表示，問責高官減薪之議漸成氣候，如有共識，願意配合，但提出可否以「捐薪」取代。



翻查資料，每年政府在問責官員的薪金支出約1.8億元，議會不同板塊近月先後約見陳茂波，多名單頭或小型政團議員不約而同建議高官減薪，幅度由2%至5.5%不等，形容要體現出經濟不景下的擔當精神，有助凝聚社會 。



主要政黨對「高官減薪」頗為分歧，明天（7日）與財爺見面的民建聯，據了解不會提出高官減薪。有黨內中人坦言做法僅屬「形式主義」，解決不到問題，口徑與商界背景的經民聯一致。工聯會不認為高官減薪影響私人市場，反建議參照疫情時捐薪。有官場中人樂意配合捐薪或減薪，不過認為捐薪效果更好，坦言做法不是為了滅赤，「象徵性，咁不如捐」。畢竟高官減薪不是財政課題，而是政治課題，如何取捨還看官府的政治智慧。



財政司司長陳茂波與議員會面。（狄志遠Facebook）

單頭或小政團倡「先減為敬」 體現擔當精神凝聚社會

觀乎過去一個月，社會對財政預算案討論得最熱烈的一定是2元乘車，畢竟對普羅小市民影響較貼身，反對向長者「開刀」的一方，其中一個理據是認為高官應該先釋出「表示」。財爺近月會見各界聽意見時亦有所聞，皆因新思維社福界立法會議員狄志遠、選委界立法會議員何君堯及謝偉俊，也不約而同地建議高官減薪。

陳茂波（左）和謝偉俊（右）會面。（謝偉俊Facebook）

其中，謝偉俊二次創作拋出一句「先減為敬」，提出若官員俸祿不減，唯獨削減市民福利，包括2元乘車優惠等，會令市民覺得「肥官瘦民」，不利民心凝聚，反之問責官員減薪有助提升《財政預算案》開源節流政策公信力。

2月4日，選委界立法會議員何君堯與財政司司長陳茂波會面。（何君堯Facebook）

2月3日，新思維主席狄志遠與財政司司長陳茂波會面，提交新一份《財政預算案》意見書。（狄志遠Facebook）

抱相若論點的何君堯，他的「開刀」對象不只高官，而是公務員和立法會議員一致減薪2%至3%，稱要體現出公職人員在經濟不景下的擔當精神，亦有助凝聚社會應對財政挑戰的共識，反駁「減薪會對私人市場產生負面影響」的顧慮是不必要。

狄志遠同樣建議高級公務員、立法會議員及行政會議成員減薪，幅度更「狼」，要求達到5.5%，相當於追回兩年薪酬加幅，顯示共同承擔精神。

每年政府在問責官員的薪金支出約1.8億元。（資料圖片）

每年問責官員薪金支出約1.8億元

香港特首薪酬在全球國家及地區領導人之中一直名列前茅，月薪迫近47萬元，三名司長也大約40萬元月薪，財赤下各司局長去年按機制加薪約3.8%。如果將特首、3名司長、3名副司長、15名局長和14名副局長、行政長官辦公室主任、政治助理，共56人問責團隊的月薪合計，將高達約1,500萬元，即每年政府在問責官員的薪金支出約1.8億元。

李家超去年12月被問到減薪及縮減編制應對財赤時，並沒有正面回答，重申財政司司長會在開源節流方面積極制訂一些項目，應對財赤，政府會開源節流、開拓新增長點提高本地生產總值，令政府收入增加。

2月3日，新思維主席狄志遠與財政司司長陳茂波會面，提交新一份《財政預算案》意見書，會後見記者。（狄志遠Facebook）

陳茂波出席港台節台諮詢預算案（黃浩謙攝）

主要政黨對「高官減薪」頗分歧 民建聯不會提出

筆者打聽主要政黨對「高官減薪」頗為分歧，與單頭或細政團的議員意見有別。其中，最大黨民建聯明天（7日）將與財爺見面，反映預算案意見。據了解，民記不會向財爺提出高官減薪。有黨內中人說雖然政府方向都以減少支出為主，但「高官減薪」做法僅屬「形式主義」，解決不到問題，笑言「無意義，係做樣」，該黨焦點都是維持凍結公務員編制等節流方式。

經民聯。（盧翊銘攝）

經民聯中人不支持減薪 只屬「表面」功夫

民建聯的口徑與商界背景的經民聯一致，不支持高官減薪，但亦不介意高官減薪，解釋都是認為作用不大。有經記中人指雖然現時形勢下難免凍薪，但減薪是屬「表面」功夫，作用不大，又擔心私人機構一起減造成惡性循環，「財赤係信心問題，若大家有信心，肯投地、金融市場好轉。」

2月3日，工聯會與財政司司長陳茂波會面後見記者。（夏家朗攝）

工聯會不認同高官減薪影響私人市場 惟倡捐薪代減薪

工聯會的看法與民記和商界背景的經記略有分別，工記不認為高官減薪影響私人市場，反建議捐薪，副理事長鄧家彪倡參照疫情時，時任特首林鄭月娥與班子以捐薪代減薪的做法，「當時立法會一眾議員捐出薪金一個月出來，去例如公益金失業支援基金等」，認為這些做法比較好，因為不會觸發私人市場減薪。

陳茂波（中）早前出席港台節目，聽取市民對預算案意見（黃浩謙攝）

官場中人願減薪 反建議捐薪更有效果

有官場中人私下表示認同要共度時艱，如最高層拍板要減薪或捐薪也願跟隨，惟認為要釐清目標，如是希望透過減薪滅赤，看怕作用有限，「減5%？定10%？」。有添馬中人樂意配合捐薪或減薪，惟坦言「象徵性，不如捐咗去」，可以購買物資贈基層，稱更能將效果放到最大，反正都是姿態。

如果以營運公司的角度出發，當財政遇困境，第一步必然是減部門開支、停招聘，最後一步才減薪、甚至裁員。然而，高官減薪不是財政課題，而是政治課題，政界意見分歧下如何取捨，視乎財爺的政治智慧。