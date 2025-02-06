2025預算案｜立會C15+議員見財爺　林筱魯倡公務員凍薪直至滅赤

立法會C15+議員今日（6日）與財政司司長陳茂波會面，提出新一份財政預算案的建議。其中，選委界立法會議員林筱魯建議凍結公務員人手及薪酬，直至財政收支達到平衡。發展經濟方面，A4聯盟立法會議員梁文廣認為應該為高消費旅客提供過關禮遇通道、粵車南下優先申請權等多項便利，刺激消費市道。



林筱魯（盧翊銘攝）

林筱魯倡公務員凍薪直至收支平衡

現時，公務員逾17萬人，去年自然流失率為5.4%，薪酬及相關支出逾1500億元，佔政府經常開支29%。林筱魯建議，在財政收支未能達至平衡前，凍結公務員人手及薪酬，容讓自然流失，嚴格控制開設編外職位及外判服務，若三年內達至財政平衡後便撤銷。

他建議政府深入檢討各項基金的使用狀況，認真檢視在經常開支以外，涉款近兩千億、支援涵蓋十一個政策範疇的40多個基金。「其中15個基金的利息收入超過支出所需，總額達七百多億，當中6個長年沒有開支。」他呼籲政府重新調撥整改，至於含有慈善公益成分的基金，應向公眾吸納可獲豁免繳稅的捐獻。

陳紹雄（盧翊銘攝）

陳紹雄倡兩元乘車優惠設津貼上限

2元乘車優惠方面。C15+召集人、選委界立法會議員陳紹雄認為，政府不應單從財政考量出發，輕易取消或改變受惠群組。他稱去年8月25日起，60歲或以上香港居民必須使用樂悠咭才可享用優惠，故政府應有足夠數據全盤檢視計劃。他建議政府建基於數據，檢視「長車短搭」的情況，考慮向受惠人士設立每月車費津貼上限（例如500元、1,000元或 1,500元），並採用車費原價計算有關優惠的使用金額，避免因濫用為政府帶來龐大財政負擔。

尚海龍（盧翊銘攝）

尚海龍倡設千萬「創新金像獎」

投資和創新方面，C15+議員亦提出不少建議，尚海龍建議多著眼香港未來發展，包括設立頭獎獎金不低於一千萬元的「創新金像獎」以鼓勵創新，將新來港人才納入有關生育鼓勵基金計劃等。他亦呼籲政府取消「殭屍」項目，例如科技人才入境計劃，以減省人手和資源。

梁文廣倡推出高增值旅客禮遇計劃 楊永杰建議強積金可投資政府債券

梁文廣建議，推出高增值旅客禮遇計劃，即為在港累積消費金額達標的旅客提供多項便利，包括過關時有禮遇通道、粵車南下優先申請權等，以搞活香港消費市道。

A4聯盟立法會議員楊永杰認為，應容許強積金投資政府債券，有效推動本地基建投資。他指若強積金持有者投資政府債券，政府將有一個穩定永久的債券收入，有利於債券市場發展。

選委界立法會議員黃錦輝建議改善「產學研1+計劃」的內地投資機制，倡當局參考「補助金計劃」做法，讓符合法規的内地資助款項，可以現金、研究合約或以實物捐贈等形式，透過電匯或相關香港銀行戶口直接轉賬，讓資金過河更便利。

陳茂波（左）和朱國強（右）（朱國強Facebook）

朱國強建議放寬幼稚園津貼限制

教育界立法會議員朱國強建議放寬幼稚園的津貼限制，讓半日制與全日制的資助/津貼可以互補，改善現時半日班累積盈餘達上限而被政府收回，無法補貼全日班虧損的問題。此外，他指現時非牟利幼稚園津貼形式是按人計算，長遠應探討是否按學生人數，作分層資助。他亦建議長遠為幼師訂立與教學年資相應的增薪機制以挽留人才，並研究簡化程序，增設幼稚園行政主任，減輕學校行政工作。

陳茂波（左）和陳月明（右）（陳月明Facebook）

陳月明呼籲鼓勵內地企業及一帶一路國家來港發債

選委界立法會議員陳月明指，開源節流不能靠簡單削減應有開支來緩解，應考慮如何調動閒置資源以及帶動內需，例如推動基建發展上多下功夫。她建議政府就城鄉共融提出藍圖，推出鄉郊城市化的可持續發展工作；在北部都會區發展區內納入低空經濟、人工智能、生命健康等有關新質生產力的內容；鼓勵內地政府、內資企業及一帶一路國家在內的海外企業來港發債。

吳傑莊（左）（盧翊銘攝）

吳傑莊促設「效率促進組」 檢視如何節省開支

選委界立法會議員吳傑莊關注政府部門架構的精簡，他建議短期內建議委任一個「效率促進組」，由商界背景成員參與，聯同審計處審視如何節省開支。他亦倡議，短期內暫停各政府部門開設及增聘新職位，中長期則訂立目標，在未來5年內縮減1成人手，10年縮減3成。