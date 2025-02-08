施永青估樓市上升惟最終下跌　梁振英：最大問題是估市動機和態度

中原地產主席施永青早前在YouTube拍片，題為「24/25年樓市回顧與展望」。他曾在2024年初表示，樓價會有5%-8%的升幅，惟最終中原城市領先指數CCL較2024年初下跌7.06%。早前就「住宅供應量」與施永青在網上隔空辯論的全國政協副主席梁振英今日（8日）在Facebook表示，施永青估市是否準確，是另一個問題，最大問題是估市的動機和態度。



施永青回覆《香港01》查詢指，社會有不同意見，無意逐點辯駁，大家對未來的預測都未必準，只是自己看好樓市。



梁振英。（陳葦慈攝）

對樓市預測不準確？ 施永青：各有各看法

影片中，主持人問及為何施永青的預測與結果有出入。施永青回應指所有預測的結果，絕大部分都與初期不符，每個人在市場參與的時候，都有自己意志及選擇，事前不可知，不是甚麼稀奇的事情。

梁振英指，施永青是香港最大地產代理公司的大股東兼傳媒老闆，是最經常發表對樓市分析和預測的重量級和有利益關係的KOL，他的言論和出發點值得大家高度關注。他表示，施永青估市是否準確，是另一個問題，最大問題是他的估市動機和態度。

施永青回覆稱，社會總有人作不同的估計和預測，社會亦有不同意見，但各有各看法，大家對將來發展知悉有限，所謂估計都未必準確。他亦表示，「我咁睇所以咁講」，對樓市預測亦是「時靈時唔靈」。

施永青。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

起初預測樓市有升幅最終下跌 施永青：平衡悲觀論調 梁振英：建議中原經紀當作開場白

施永青在訪談節目中解釋為何樓市下跌，沒有出現他年初預測的5%至8%的升幅 。梁振英逐字引述，稱當時施永青解釋「喺24年初嘅時候呢，市場上充斥住更加悲觀既情緒嘅，睇淡嗰啲人呢係睇得好淡嘅，好似末日將至咁嘅情況嘅，所以我作一個相對平穩中向好嘅預測呢，主要喺平衡呢啲悲觀論調嘅啫。」

就此，梁振英建議施永青和中原經紀，日後向客戶和一般香港市民分析樓市時，用上面一段話做開場白。