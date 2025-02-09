渣打馬拉松｜林定國跑10K「不以結果為目標」　借跑步講港人精神

渣打馬拉松2025/渣馬｜渣打馬拉松今天（9日）舉行，律政司司長林定國都有參加10公里賽事，他說跑起來比想像中舒服，形容今次自己「十分例外地，不以結果為目標」，而是以參與為目標，希望與民同樂。



2月9日，律政司司長林定國參加渣打馬拉松2025。（林定國Facebook）

2月9日，律政司司長林定國參加渣打馬拉松2025。（林定國Facebook）

2月9日，律政司司長林定國參加渣打馬拉松2025。（林定國Facebook）

林定國表示，雖然天氣有點冷，在北角東區走廊起跑時只有10度，但敵不過數萬人聚集正能量所帶來的熱情，跑起來比想像中舒服。

只要我們在一起，互助互勉，大家步伐可能有所不同，但總是朝著同一目標進發，我深深相信香港一定可以跑得更遠！ 律政司司長林定國

林定國說已記不清是第幾次參加馬拉松，希望身體保持健康，往後仍能每年與眾同樂，又說必須重申去年曾說的一句話，就是十分喜歡渣馬的口號「一起 我們跑更遠」。他相信這也是香港應該擁有的香港人精神。

2月9日，律政司司長林定國參加渣打馬拉松2025，與陳清霞（左）、梁智鴻（右）合照。（林定國Facebook）