渣打馬拉松2025｜林穎璋戲劇性膺半馬冠軍　願投資時間達長遠目標

林穎璋繼早前於日本丸龜半馬刷新個人最佳時間，身體尚在恢復，今天未能以十足狀態出戰渣打馬拉松半馬賽事，但仍以1小時07分38秒成為本地最快跑手，戲劇性的是，林穎璋總成績原本緊隨內地跑手劉艾岩及藍懷捷之後，奪得季軍，但因兩人被取消資格（DQ），林穎璋升上第一，DQ原因大會稍後交代。



渣打馬拉松2025｜半馬：林穎璋本身跑第3，遞補得冠軍。（高詩琦攝）

林穎璋短期內以3月底亞洲馬拉松錦標賽為目標，期望再次穿起港隊戰衣；長遠來說，他自言「大想頭」，但需要投資更多時間，不能操之過急。

林穎璋尚算滿意今日的時間，始終狀態未算最好，「跑到尾段也有抽筋跡象，但已付出100%力」。由於他以三月底的亞洲馬拉松錦標賽為目標，故今日一戰對他來說是「mid-term」：「今日一戰是一場甚為艱苦的『訓練』，這種比賽強度甚為難得，可以藉此了解自己的身體狀況，以考試比喻的話，今場算是mid-term。」

本地男子馬拉松競爭激烈，除了黃尹雋，林穎璋亦是有力競爭者，去年12月兩人在14日內爭奪香港紀錄，成為一時佳話。林穎璋坦言，過去一年的訓練做得到位，未來目標亦「大想頭」，但他相信自己、相信團隊能夠做得到：「目標是有的，要一步步去做，尤其長跑運動無法操之過急，只要有能力、相信自己的團隊，就應給予耐性，花時間去做。」