渣打馬拉松2025｜陳茂波：長跑結合城市風貌　商舖享盛事經濟效益

渣打馬拉松今天（9日）早上舉行，財政司司長陳茂波在網誌表示，今年有約1.5萬名來自全球一百個國家和地區的跑手參加，佔參加者總數約兩成，雖然這項體育盛事本質屬比賽，但通過長跑路線的安排，將運動結合香港城市風貌，讓參加者以另一種視覺和方式深度體驗香港，形容是「以體塑旅」的例子。他說沿途數百間商鋪參與應援，捕捉商機，把盛事的經濟效益達到最大化。



陳茂波出席渣打香港馬拉松其中一場賽事的開跑禮和頒獎禮。（陳茂波網誌）

陳茂波出席渣打香港馬拉松其中一場賽事的開跑禮和頒獎禮。（陳茂波網誌）

陳茂波表示，啟德體育園將於三月開幕，多項國際大型體育和文娛盛事將相繼在該處上演，箇中蘊藏的經濟效益和對活力香港的宣傳讓人期待。多項廣受注視的盛事活動亦即將舉行，包括下周（18至20日）首次在美國以外舉行、具全球影響力的Web 3活動Consensus 大會，以及三月的巴塞爾藝術展和LIV Golf香港站等。

陳茂波出席渣打香港馬拉松其中一場賽事的開跑禮和頒獎禮。（陳茂波網誌）

他說這些活動令「香港品牌」內容更豐富，香港中西文化薈萃、國際化、多元化的環境，構成獨特的文化和氛圍，更展示出多元包容的價值，促進文化的交流互鑒，文化創意產業是社會和經濟發展的重要一環，也是「香港品牌」的重要組成部分。

陳茂波出席渣打香港馬拉松其中一場賽事的開跑禮和頒獎禮。（陳茂波網誌）

近年，全球的潮玩產業、「谷子經濟」迅速崛起，各類型的動漫、電玩、玩具吸引青年注意力，並牽引出龐大消費力，陳茂波估計規模達數以千億元計，又提到最近好幾款風靡本港、內地以至亞洲市場的藝術玩具、潮玩角色，正是出自本港設計師的創作，形容這些帶有香港元素的IP，創造了數以億元計的價值，也為香港的創意產業樹立新的標竿。

陳茂波出席渣打香港馬拉松其中一場賽事的開跑禮和頒獎禮。（陳茂波網誌）

他相信乘著香港便捷聯通龐大的內地和世界市場，只要創造出獨特、具個性、引發大眾情感共鳴的IP產品，都有機會闖出一片新天。