夏寶龍「敢於破局 」惹關注　「不成功要換球員？」｜政圈觀察

財政預算案公布在即，中央港澳辦、國務院主任夏寶龍於此「敏感」時刻南下見港官「深入交流」４小時，自然引起政圈高度重視。署理行政長官陳國基有份陪同視察河套香港園區，四小時座談卻無出現。能和夏主任「深入交流」的港府官員由財政司司長陳茂波領銜，其餘與經濟、發展、基建和灣區融合相關的局長全員在席。政圈都留意到，夏寶龍在會上除了要求特區政府「勇於改革、不斷創新」多，還拋下了一句「敢於破局」。



翻查資料，這是中央官員近期談及香港問題時，首次用上「敢於破局」的字眼。「破局」，究竟所指為何?



《香港01》向多名建制派了解夏寶龍談話的含意。其中全國港澳研究會副會長譚耀宗說得直接﹕「敢於破局」是夏寶龍與官員經過四小時「深入交流」後，可能發現特區政府的未來部署仍缺創新思維後的寄語。另有不願公開身份的資深建制人士甚至分析，「敢於破局」是鼓勵亦是鞭策。香港雖有改革，但思維變化進度仍慢，「始終「球賽」需要得分，若多次鼓勵、鞭策無果就會「換球員」」。



夏寶龍與陳茂波為首官員深入交流（政府新聞處）

港府政府新聞處昨日（10日）發稿，交代夏寶龍於9日到河套深港科技創新合作區香港園區（河套香港園區）和深圳前海深港現代服務業合作區調研，及後在前海召開座談會，夏寶龍聽取特區政府就經濟金融工作部署的介紹，又指座談會持續近四個小時，就香港在新形勢下進一步識變應變求變、加快改革促興和進一步加强粵港合作、更好融入大灣區進行深入交流。新聞稿指夏寶龍肯定在行政長官領導下特區政府的工作，並引述指夏期望特區政府繼續改革、創新外，還要「敢於破局」。

希望特區政府深入貫徹落實習近平主席視察澳門重要講話和中共二十屆三中全會精神，繼續勇於改革、敢於破局、不斷創新，並期望粵港澳大灣區更多互惠合作、聯動發展。 政府新聞處引述港澳辦主任夏寶龍

「敢於破局」指謀劃長遠發展時要有創新思維

「敢於破局」既是罕見提法，自然引起政界高度重視。《香港01》向多名建制派人士了解，他們均認為夏寶龍著眼的是大灣區融合、融入國家發展大局等長遠發展規劃。其中，全國港澳研究會副會長譚耀宗認為，夏寶龍用上「敢於破局」應是聽取完一眾司局長們長時間滙報後，可能察覺當中對未來發展的構思缺乏新思維、未見創新看法：「只是原地踏步」。他認為，會面主要針對未來發展的部署，尤其如何與大灣區城市融合、河套區規劃、北部都會區發展如何與深圳聯動等，當中皆要新的思維，相信「敢於破局」應是針對相關部署。

譚耀宗認為政府要思考財政長遠的健康。（盧翊銘攝）

譚耀宗：政府要思考長遠財政健康

他相信，即將公布的預算案內容、以及如何滅赤，不是四小時「深入交流」的重點。不過，他認同「敢於破局」的思維可應用於思考政府長遠的財政健康問題上，包括檢視土地收入比重。他認為，政府更應思考的是如何有效推動經濟多元發展「做大個餅」。

四個財政年度的政府收入變化（立法會文件）

倚賴地產 必須「破局」？

事實上，對土地收入的論述，可能是其中一個陳茂波在新一份預算案不能不「破」的局。他在一年前發表的預算案中，仍樂觀估計政府賬目會在數年後全面恢復盈餘，其中一個重要根據，是按過去20年的平均值計算，預計賣地收入可回復佔生產總值3.4%的水平，為庫房帶來３百多億進賬。

地價收入方面，二零二五／二六及之後年度主要以較保守的過往二十年地價收入相對本地生產總值的平均水平，即百分之三點四計算。 2024-2025年度預算案

當時陳茂波還形容這是一個「較保守」的估算。但事與願違，過去兩年賣地收入大減，埋單計數佔生產總值都不夠1％，與「目標價」相去甚遠，未來土地收入一般估計也難言樂觀。財政司司長在新一份預算案能否「破局」、對政府依靠土地收入「減赤」的大計提出新的論述，值得關注。

夏寶龍與陳茂波等官員進行四小時「深入交流」（政府新聞處）

滅赤之餘不能損害穩定

陳茂波在新一份財政預算案的另一挑戰，或許在全國港澳研究會顧問劉兆佳向《香港01》解讀夏寶龍講話時可見端倪。

估計夏寶龍也會關心香港政府如何處理好財政赤字的問題，但確保開源節流措施公平公正，不會損害香港的穩定。 全國港澳研究會顧問劉兆佳

劉兆佳解讀是減赤要公平公正，不損害穩定（黃寶瑩攝）

斌曾倡政府推資本市場白皮書 列出改革路線圖

言下之意，政府不應被滅赤的「框框」限制，一味只求滅赤而採取一些措施損害本港穩定。滅赤除了節流，開源應是更為實際的舉措。尤其中央看重的金融中心發展，香港仍有極大空間拓展。

有國際性投行實戰經驗的中聯辦副主任祁斌上月曾指出，儘管香港金融市場呈現積極跡象，但持續向好的基礎脆弱，市場發展基礎尚不穩固，投資的信心還需進一步提振。他指，與國際最佳實踐相比，香港在市場監管、交易成本和公司治理等方面仍有不足之處，可研究推動發布香港資本市場白皮書，對標全球最高標準提出改進意見，列出改革的路線圖時間表。

中聯辦副主任祁斌建議特區政府推出資本市場白皮書。（蘇煒然攝）

祁斌當時便指，當前香港正走向由治及興的新階段，要搞好香港經濟關鍵的金融，搞好香港金融關鍵的資本市場。要推動更多內地和國際優質企業來港上市，優化內地和香港金融監管協調機制。近期內地企業來港上市速度明顯加快，相關部門正在研究進一步優化內地企業赴港上市的IPO核准機制，同時香港也應主動赴內地和國際，宣傳香港資本市場優勢，廣泛吸引國際國內優質企業來港上市。

局如何破，還得靠特區班子努力。有不願公開身份的資深建制人士便指出，香港改革有進展，但仍需加快，現時按原有思維難以「破局」。「破局」是破除自己的框架，要打破自己的局限，從夏寶龍的說話，體味到中央急切的心情，對香港是「鼓勵」、亦是鞭策。被問到如未能「破局」有何結果? 他說「球賽需要得分，若多次鼓勵、鞭策無果便可能換球員。」 還打趣說﹕「若「破局」不成，不知是否會「破局長」。