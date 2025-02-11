夏寶龍南下｜許正宇介紹經濟部署　稱金融服務業將進一步改革

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍周日（9日）到深圳前海深港現代服務業合作區調研，並召開座談會聽取特區官員介紹政府經濟工作的部署，財經事務及庫務局局長許正宇參加，表示香港金融服務業會通過進一步改革實現更好發展。財庫局周二（11日）指出，具體而言，該局連同金融監管機構和業界將共同努力，透過3個方向積極落實有關措施。



主動對接「十四五」規劃及「一帶一路」倡議

財庫局透過社交平台稱，當日座談會持續近4個小時，就香港在新形勢下進一步識變應變求變、加快改革促興和進一步加強粵港合作、更好融入大灣區進行深入交流。

許正宇在會上表示，香港金融服務業會通過進一步改革實現更好發展，發揮「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，主動對接「十四五」規劃、「一帶一路」倡議、粵港澳大灣區建設等國家戰略，推動香港與內地金融市場高度融合發展，當好背靠祖國、聯通世界的「超級聯繫人」、「超級增值人」。

夏寶龍與陳茂波為首官員深入交流。（政府新聞處）

財庫局：透過3方向落實有關措施

具體而言，財庫局連同金融監管機構和業界將共同努力，透過3個方向積極落實有關措施，包括：一）進一步深化金融改革創新，例如已成立工作小組推動吸引國際黃金現貨在香港儲存，發展黃金交易、清算和交割的工作；二）拓展金融開放合作，例如今年1月已就設立公司遷冊制度提交修訂條例草案，為外地公司遷冊香港提供簡單便捷的途徑；及三）對接國家發展戰略，例如與深圳共同召開深港金融合作委員會，為促進兩地金融市場共同發展提供建議。下次會議即將於本周四（13日）舉行。