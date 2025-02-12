詐騙營｜吳傑莊關心獲救港人會否負刑責　卓孝業：如受威嚇可減免

港人被誘騙到東南亞國家被迫從事非法活動，社會關注，立法會議員吳傑莊今日（12日）就關心到被誘騙港人獲救回港後，是否需為其非法行為負上刑責。保安局副局長卓孝業回應指，香港法律對相關案件無域外效力，而相關人士如收到威嚇，相信刑責會相當低，甚至可以減免。



吳傑莊關心，被誘騙港人回港後，是否需為其非法行為負上刑責。（資料圖片/梁鵬威攝）

選委界議員吳傑莊今在立法會會議指，有港人被騙到東南亞國家從事非法活動，如網上詐騙等，他關心這些港人獲救回港後，是否需因曾從事非法行為負責。卓孝業指，香港法律對相關案件無域外效力。另外，根據香港法律，如相關人士遭受威嚇才從事非法活動，相信有關刑責會相當低，甚至被減免。

工聯會陳穎欣則問會否加強刑罰。（資料圖片/立法會直播截圖）

工聯會陳穎欣則問會否加強涉及販運人口的刑罰，卓孝業指，香港有超過50條法律應對涉及販運人口的罪行，判刑方面，他認為，要視乎被告角色和警方證據，當局不能一概而論，但強調會認真處理案件的識別、調查和檢控工作。

工聯會郭偉強問及，在19名獲救港人中，多少宗涉及交贖金。（盧翊銘攝）

工聯會郭偉強指，坊間有所謂中介人發放信息，令家屬認為交贖金等於園區會交人，他又問及在19名獲救港人中，多少宗涉及交贖金。卓孝業指，早前泰國警方搗破從事騙取贖金的犯罪集團，指如果有中介人稱協助港人繳交贖金，有可能牽涉「騙上騙」，呼籲港人不要盲目相信，未有回應有多少宗有交贖金。

他指，對於有人士協助港人家屬，當局理解對方的原意是提供心理援助等，當局亦有與相關人士溝通，對方亦理解現時不宜披露太多營救細節，以免影響及後工作。

卓孝業指，由去年到今年1月，政府共接獲28宗港人被騙至東南亞的求助，目前已協助19人回港。（資料圖片/廖雁雄攝）

卓孝業指，由去年到今年1月，政府共接獲28宗港人被騙至東南亞的求助，目前已協助19人回港，其餘9人中，有8人在緬甸，1人在柬埔寨。卓孝業又指，緬甸目前情況複雜，當地政府對其邊陲地帶的控制範圍較少，專責小組正與泰國聯繫，嘗試找出被困港人身處位置，並會儘快進行營救。

他表示，政府將繼續加強宣傳，如在機場等地方派發宣傳單張。另外，考慮到部分案件中的疑犯在酒吧與受害人接觸，警方已派員到多個酒吧區派發宣傳單張。

卓孝業又指，警方就誘騙他人到東南亞國家從事非法工作，目前共拘捕11人，他們涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及以欺詐手段取得財物等罪。其中2名在2022年被捕的人士，被裁定串謀詐騙罪成，分別判監36個月和56個月。

近月再有港人被誘騙到東南亞國家，遭到非法禁錮。保安局副局長

保安局一直重視，2022年陳麗專責小組，入境處，警務處

2024 第二季開始，死灰復燃；上個月到泰國曼谷開會，高層官員

上月下旬，再派去泰國；安排獲救港人儘快回港；

1）2024-2025 1 月，有28宗求助；19人已經回港，餘下9人，8人緬甸，1人柬埔寨；每月接獲載於附件

拘捕11人（黑錢/欺詐取得財物）

2022年拘捕2人，罪成，36/56個月

國家當地領事館，積極跟進相關個案；

2022年起，已經留意到；透過不同平臺播放防騙

離港層 防騙宣傳手冊

酒吧/娛樂場所宣傳

部分懸外游警示紅色；緬甸其他黃色

主要被困港人在緬甸和柬埔寨

透過國際刑警，提出要求協助

透過外交部，跟在地領事館提出協作

當時未有向泰國聯係，因爲未有人

難度：緬甸狀況複雜，邊陲，緬甸邊陲能控制的範圍比較少

郭偉強

交贖金就可以帶回港人；有多少宗有交贖金

目前專責小組，一直有根家屬保持直接聯係，不要相信中介人（騙上騙）

陳：會否加強刑罰

政府非常重視問題和販運人口問題

我們有完備法律；處理販運人口問題，是認真，和有足夠調查工具

狄志遠：家屬熱鍋中的螞蟻，政府有多大信心，在短期内營救？

政府給100%甚至超過100%努力做，希望儘快帶他們

後續支援：

專責小組，見過每一個人；做過販運人口，甄別調查，留意到有人情緒受到影響

轉介他們看相關醫生/心理輔導

吳傑莊

找快錢機會是假的

罪犯改變模式，不違法，但可能有風險；讓人覺得有風險，所以有回報是合理

要求從事非法活動，收到威迫；警方：如何被運

香港法律，沒有效力；在我們法律中，如果收壓迫之下，他們的刑責非常低或者減免

周浩鼎

香港被描黑；每個過i啊

不公平，偏頗，絕不認同；就聯合國反販運人口的條例完全符合

(一)

過去兩年，每月政府接獲懷疑被誘騙及禁錮個案的宗數，以及每宗個案的以下資料：涉及國家；被誘騙及成功被救分別的人數；被禁錮最長時數；相關個案中被捕、被起訴及成功定罪分別的人數；及被定罪人士的判罰；

(二)

鑒於據報，早前保安局專責小組在泰國與相關執法部門官員會晤，就進一步加強合作打擊電訊網絡詐騙、人口販運等跨境犯罪問題交換意見，政府有何計劃加強與區內其他執法部門的協作，包括合作執法及互換信息等；及

(三)

鑒於騙徒的誘騙方式不斷轉變，政府有否計劃針對騙徒的最新手法加強宣傳教育工作，以令市民加強防範及提高警覺；如有，詳情為何；如否，原因為何？