今日新聞8分鐘｜王星賣豬仔人販顏十六落網｜年宵攤檔被強風吹塌

年廿八天氣｜大帽山凌晨1℃未見結霜 市民無懼寒意游冬泳：好舒服

今日年廿八（周一/ 27日），本港普遍地區天氣寒冷。天文台表示，一股強烈冬季季候風，正為華南沿岸帶來寒冷的天氣。同時，一道雲帶覆蓋該區。本港今早大部分地區氣溫降至10度左右，較昨日低5至6度。天文台預測早晚寒冷。初時大致多雲，有一兩陣微雨，高地可能結冰。日間漸轉天晴及非常乾燥，最高氣溫約16度。吹清勁偏北風，初時離岸吹強風，高地間中吹烈風。

麥當勞｜藝術家程展緯做兼職 批評沒「飯鐘錢」不公義 今遭解僱

關注勞工權益的本地藝術家程展緯於麥當勞當兼職約半年，連月於社交平台及報章控訴公司沒「飯鐘錢」，即用膳時間不計入工時。他今早（26日）上班後收到「大信封」中止僱傭關係，引述公司高層指他違反員工使用網上平台守則。

農曆新年前被炒，程展緯形容處理手法粗暴、令人失望。他批評麥當勞沒提供「飯鐘錢」不公義，如計及「飯鐘」的話，實際時薪較最低工資還低。他認為麥當勞進駐香港50周年，已不是一間「簡單嘅舖頭」，而是社區的一部份，不應只是提供10元9件麥樂雞等優惠，而是好好思考公司的社會責任。

焦屍身份未明 迪欣湖活動中心暫停開放 直至另行通告

大嶼山迪欣湖昨日（26日）驚現焦屍。迪欣湖活動中心官方網頁今日顯示，將暫停開放直至另行通告。而警方仍然調查死者身份，包括性別和歲數等。

長沙灣年宵棚架帳篷被強風吹塌 檔主指似十號風球 嘆損失慘重

長沙灣遊樂場年宵市場因強風吹襲致多個攤檔倒塌，食環署宣布暫停對外開放。

《香港01》記者今早到現場視察，有大批食環署人員戴頭盔在場，目測7成檔口受影響，花市最為嚴重，有棚架被吹飛5米以外。有檔主指帳篷是自己搭建，昨午起已十分大風，形容「好似10號風球咁」，甚至水馬都吹離地，他們已即時聯同其他檔口用繩索紮在一起，仍難抵禦強風，嘆不知何時可重開:「最後兩日最旺，其實都係等呢兩日」

另有花檔檔主則指帳篷被摧毀，許多貴價盆栽吹爛，料至少損失到少5萬元，希望食環署能有賠償。

火炭奪命工傷︱遺孀悼念亡夫食不安寢夜不能寐 憂心供樓壓力

李姓（60歲）工人上周五（24日）在火炭松頭下路及拔子窩街一個地盤，懷疑拆卸鐵架時遭工字鐵擊中從高處墮下斃命。死者遺孀及兒子今日在工業傷亡權益會陪同下，到沙田富山殮房辦理認屍手續。遺孀痛哭流涕，要由他人攙扶步出。工權會總幹事蕭倩文表示，李氏夫婦非常恩愛，遺孀飽受打擊，食不安寢夜不能寐，現時更擔心供樓壓力，將就恩恤事宜繼續與死者所屬公司商討。

顏十六被捕 內媒：至少10名演藝圈人士被其邀約 4人被騙至泰國

大嶼山驚現焦屍。今日（26日）下午3時35分，警方接獲迪欣湖水上活動中心職員報案，指在岸邊發現一具屍體。警方及消防接報趕抵，發現屍體有燒焦痕跡。

佐敦禁錮．內情｜女死者染惡習及欠債 被黑幫禁錮後精神急轉直下

一名40歲女子，上周三（22日）在佐敦文匯街文華樓一單位暈倒，全身有多處瘀傷，昏迷送院搶救後不治。警方經初步調查後，相信事主慘被非法禁錮約一個月，事後拘捕7名男女，其中5人明日（27日）提堂。

案件更多內情曝光。消息指，女死者生前與男朋友居於屯門，有吸毒惡習、且欠債10多萬元，因此被禁錮上址，脅逼其男友代為還錢。本月中，男友一度獲准上門「探訪」，當時事主已臉有瘀傷，但清醒無恙。惟她其後精神狀況轉差，有人再聯絡事主男朋友準備將其接走，當時她額頭和四肢有傷，未幾便暈倒昏迷，男友大驚報警，最終陰陽相隔。警方追查後拘捕涉案男女，相信他們有黑社會「水房」背景，初步不排除事主因毒品或癲癇致死，相信並非因外力或襲擊而直接造成死亡。

春運遇｢今冬最強雨雪｣ 民眾駕電車不敢開空調 2小時車程開1天

受今冬以來範圍最廣、強度最強的雨雪天氣影響，河南、西安等多地出現暴雪，多條高速出現擁堵情況或正在管制中。目前正值內地「春運」返鄉期間，有民眾從西安開車返家，2小時的車程卻花24小時；還有從河南回湖南的民眾靠開直播在線問路，才順利走出暴雪。

66年朱榮記購版權救紅膠豬錢罌 賣手寫特色揮春 冀保留香港文化

紅A膠桶、公雞碗、雞毛掃、駱駝牌熱水壺，這些昔日本港家庭必備品，現今找到並不容易。不過，在香港最古老的街道上環水坑口街的雜貨店「朱榮記」，可以一次找得到全部。這間66年老店的負責人朱老闆，鍾情香港文化，早年更獨市買入一度停產、已成六七十後回憶的紅膠豬仔錢罌，為的就是呈現與分享自己心目中香港面貌。

這間老店近年亦再次將「懷舊」二字徹底發揮，臨近農曆新年期間，與本地文化推廣平台合作賣手寫揮春。朱老闆表示，十分懷念小時候還有手寫揮春的日子，希望可以重新感受人與人之間的密切關係，帶起過年氣氛。至於今次手寫揮春計劃的主理人阿金，為今次計劃，特意到圍村、漁民聚居地等，搜集香港各地不同特別的揮春祝福，希望可以推廣本土揮春文化。