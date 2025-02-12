辯優化財政結構　管浩鳴：不能一味向市民開刀、領導身先士卒減薪

新一份預算案本月26日公布，政府料面臨約千億財赤。民建聯會計界立法會議員黃俊碩今日（12日）在立法會提出「全面檢視特區政府資源運用，優化財政結構」無約束力議員議案，指議案目的是討論財赤下，除了削減民生開支，政府本身是否可以善用公共資源，達到開源節流效果。



選委界立法會議員管浩鳴表示，政府擬提高公立醫院急症室收費和擬調整兩元乘車優惠，又害怕被譴責向弱勢社群開刀。但他又稱，政府也不能「一味搵市民開刀」，若不敢碰公務員薪金，領導層應該「身先士卒」考慮帶頭減薪或凍薪，且要在維持公務員編制零增長的同時，對公務員薪酬實施凍薪。



立法會辯論優化財政結構（資料圖片/廖雁雄攝）

管浩鳴：政府不敢碰公務員薪金 倡領導層要凍薪減薪

管浩鳴表示，政府在開源方面未能給予市民安心的答案；在節流方面更顯得畏首畏尾、無從入手，譬如向醫療和社福範疇著手，討論以「用者自付」原則提高公立醫院急症室收費，以及對長者乘車優惠作出檢討，但又怕被譴責向弱勢社群「開刀」。他質疑，如每樣節流方式都指不可行，試問財赤可以如何應對？

他表示，近10年政府持續增聘人手，公務員編制已由16萬人增至19萬人，上年度公務員薪酬開支逾1500億元，相當於政府經營開支接近2成半，當中涵蓋公務員福利的員工關連開支就超過137億，較疫前大幅增加65%，公務員旅遊津貼更在5年間升5成，表示不能「一味搵市民開刀」，而不敢觸碰公務員的薪津福利。

管浩鳴倡政府領導層身先士卒凍薪或減薪(資料圖片盧翊銘攝)

他認為政府領導層應該「身先士卒」考慮帶頭減薪或凍薪；精簡公務員編制、架構和晉升階梯，刪減不需要的崗位，停止開設編外職位，在維持「公務員編制零增長」的同時，對公務員薪酬實施凍薪，以及嚴控公營機構高層的薪酬開支。

減公務員開支？ 黃俊碩：一刀切太急

提出動議的黃俊碩指，香港坊間有聲音希望減少公務員開支，面對政府提供公共服務機構，一刀切較為過急，進一步帶來通縮及消費力。他指，政府應該善用契機全面檢視如何提升行政效率。

黃俊碩指政府要善用契機檢視如何提升效率（廖雁雄攝 ）

他表示，根據政府年度數據，全港19000個咪錶位，每個錶位才每日收取58元，可能有人泊車不入錶，靠科技其實可以輕易解決，深圳就有監控，但港府沒有利用好科技解決問題，保障資源用得其所，錶位更沒有檢討收費，可能是帶頭浪費公共資源。

他又稱，時任房屋署署長羅淑佩曾到皇后山邨見到靚車，質疑並調查後，租戶主動交回公屋單位，但奇怪在於為何要署長、高級公務員查找才找到問題，為何前線員工沒有發現問題，如果早十年回收單位，今時今日未必需要龐大公帑建立簡約公屋。

狄志遠倡凍結公務員招聘兩年（黃浩謙攝）

狄志遠：凍結招聘兩年 控制首長級官員膨脹

新思維立法會議員狄志遠表示，首長級公務員編制由2002年的1618個，增至2025年的1819個，淨增201個職位，另外政府在編制外，近年增超過90個首長級職位，質疑面對千億財赤，政府並沒有節制高級公務員的膨脹。他指，龐大的政府赤字正好提供契機，推動早該開展的公務員體制改革。

他指，政府每次向立法會要求開位，理由都是工作量增加，但其實應精簡人手、提升效率、改善流程去應對工作量增加的挑戰，又稱當部門出現職位空缺時，往往仍能維持服務，證明架構本身便存在優化空間。

就高級公務員減薪，他表示有人會擔心拖垮市場工資，但英國計劃裁減過萬個公務員職位應對政府財赤、新西蘭亦持續精簡政府架構，認為改革公務員體制不會打擊經濟，反而能夠帶來正面效果。

他建議，公務員實施兩年凍結招聘，現時約有10%空缺，每年可削減近160億開支、高層公務員減薪5.5%，但不贊成中下級公務員減薪。此外，他建議訂立5%人手精簡指標，建立一個更精簡高效的政府架構。

許正宇強調政府會克服財赤的挑戰（廖雁雄攝）

許正宇：疫情逆周期措施令儲備下降

財經事務及庫務局局長許正宇表示，疫情推出逆周期措施，一方面改善民生，另一方面儲備下降。他指，政府要投入資源改善經濟，24/25年赤字估算低於1000億元，政府會克服挑戰。