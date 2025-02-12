夏寶龍南下｜政協顏寶鈴：香港經濟發展挑戰多 應積極投身大灣區
撰文：潘耀昇
出版：更新：
港澳辦主任夏寶龍上周南下訪港，到訪河套深港創科園區。全國政協委員顏寶鈴今天（12日）表示香港當前發展面臨的外部環境錯綜複雜，且不穩定、不確定因素增多，在新形勢新時代下，「一國兩制」實踐承擔新的重要使命。她認為特區政府更應切實履行好融入大灣區發展的新使命，堅守「一國」之本，善用「兩制」之利，才能根本保證為香港發展，亦是關鍵所在。
顏寶鈴表示，夏寶龍親赴大灣區調研香港參與大灣區建設的情況，行程緊湊高效，工作務實扎實，充分體現中央對香港融入大灣區發展經濟的關心和重視，為香港新一年的發展開新局、謀新篇，令香港各界深感振奮鼓舞。
顏寶鈴她說粵港澳大灣區建設是國家主席習近平親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略，去年12月習近平視察澳門時，再次提出要積極主動對接粵港澳大灣區建設等國家發展戰略的要求。
她說新形勢下，香港的經濟發展面對土地資源緊張、產業單一化等諸多挑戰，更應緊抓國家建設粵港澳大灣區的歷史性機遇，利用灣區產業、人才等豐富資源，大力拓展本港科創、醫療、教育等多元產業空間。
夏寶龍南下｜許正宇介紹經濟部署 稱金融服務業將進一步改革夏寶龍南下｜七局長交代滙報內容 造地進展、爭取今年粵車南下夏寶龍臨港調研 經濟成最大命題夏寶龍寄語要敢於破局 李慧琼：強化大灣區規則對接是一種突破夏寶龍「敢於破局 」惹關注 「不成功要換球員？」｜政圈觀察