【長者綜援收緊】轉領成人綜援「收入」減　散工基層或加長工時　

下月1日起，領取長者綜援的合資格年齡由現行的60歲，上調至65歲，意味介乎60至64歲的基層長者，只能領取成人綜援$2,455，比長者綜援少$1,030。現時本港均沒有法定的退休年齡，但普遍企業把退休年齡定於55歲至65歲。 香港聖公會麥理浩夫人中心團體及社區工作部主管吳堃廉指出，基層長者以往從事的工種大多以勞動為主，他們因身體勞損或患上疾病而減少工作甚至退休。「他們本來能依靠每月三千多元的長者綜援維生，但新制度下迫使他們繼續工作。」

長者綜援的申請年齡將調高至65歲，60至64歲的長者只能申領成人綜援。(資料圖片)

特首林鄭月娥日前公開表示，新措施「基本上冇人受影響」，因60至64歲長者，仍然能夠申請一般綜援。然而，以合資格的單身人士計算，現時成人綜援的金額為$2,455，而長者綜援則有$3,485，差距達$1030。按社會福利署資料顯示，現時有14.4萬人申領長者綜援，當中60歲至64歲人數多達2.5萬，但社署向《香港01》表示，該批現時已領取長者綜援的60歲至64歲長者，將不受新措施影響，仍可繼續獲發長者綜援。

政府於施政報告中提到，收緊領取長者綜援的限制的目的為配合人口政策延遲退休年齡。可是，根據立法會人力事務委員會文件，15歲至64歲非從事經濟活動的人口有160萬人，當中提早退休人士是其中一個主要組別：

在料理家務及退休／年老的類別下，50至64歲(不包括外籍家庭僱工 ) 沒有從事經濟活動人士的總數約為 54.9萬人。 資料來源: 《立法會人力事務委員會 中年及年長人士就業文件》

吳堃廉質疑，為何政府能發展「明日大嶼」或多個數十億基建，卻縮減社會福利。(資料圖片)

年齡歧視仍嚴重 50歲以上難求職

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍稱，政府帶頭將退休年齡延遲為65歲，但普遍企業仍要求員工於60歲退休。「本地企業的年齡歧視仍然嚴重，超過50歲的人已難揾工，更何況60歲以上的求職者。」周解釋，企業會考慮求職者的健康、性格等，擔心年長人士難以融入公司文化或經常請病假，所以普遍並不會聘請年紀較大的求職者。

縱觀私人市場，50歲或以上的人士難以找工作，但周坦言：「這只限於辦公室工作，勞動工種如保安、零售、侍應的流失率高、需求大，所以60歲以上的人士不難找不到工作。」

縱然勞動市場的需求龐大，但不少基層於60歲因身體勞損而減少工作，甚至退休。(資料圖片)

搬運、侍應等基層首當其衝

縱然勞動市場需求大，是否等同夾心基層長者能夠繼續投入市場？

吳堃廉的工作多接觸居於劏房的基層街坊，他觀察到街坊普遍在60歲左右就退休，主要因為身體勞損，難以繼續長時間工作。「街坊在年輕時從事勞動工作，如搬運、餐廳侍應，身體已經勞損，醫生建議他們減少工作，甚至退休。本應他們能夠於退休領取長者綜援，但如今新措施下，成人綜援的金額不足以應付他們生活所需。」

吳堃廉稱，有街坊因年老而減少上班時間，並同時申領綜援幫補支出，但如今綜援金額減少，他們被迫要加長工作時數，有機會加速勞損速度，繼而加重社會醫療負擔。「街坊去到60歲，10個有9個都要去覆診，如關節勞損，甚至患上癌症，這肯定會加重社會的醫療開支，短期內問題不會浮現，但長遠來說的確是個隱憂。」

縱觀「明日大嶼」計劃出台、各區的大小白象工程陸續上馬，吳堃廉質疑政府有資源興建各種基建，卻削減基層的福利。「我不能理解政府的決定，過去都話庫房水浸，點解有過千億做『明日大嶼』，但就沒有錢俾基層？」