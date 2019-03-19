【明日大嶼】造價6240億屬騙局？　朱凱廸揭兩大「誤導位」

政府今（19日）公布明日大嶼填海計劃估算造價，指工程造價為6240億，較反對者估算的逾萬億低很多。議會陣線立法會議員朱凱迪隨即召開記者會，批評政府的估算設下兩大「誤導位」：第一，6240億是根據2018年價格計算，而非動工日期2025年；第二，刻意不提通脹因素，將造價「凍結」在最低水位。 朱凱廸指，過往政府文件中，一般會以每年5%加幅作為「價格調整因素」，換言之，2018年的6240億元，到2025年工程動工時，即會變成逾8千億，如再加上工程期至少10年，最終工程造價「肯定超過1萬億」。

朱凱迪（莊恭南攝）

朱凱迪在發展局公布有關工程造價後，怒斥政府的計算方式是「講大話」。他指，政府今日提供的文件中，底部有一行「細字」，說明有關數字是按2018年價格估算。朱批評，明日大嶼估計在2025年動工，當局竟然以2018年的價格來估算工程造價，分明是「騙局」。

朱凱廸指出，過往政府計算工程開支時，都會在文件中列明「價格調整因數」每年升幅5%，而跨多年才能完成的大型項目，該5%價格調整更會逐年複式疊加；朱凱迪估算，若計入「價格調整因數」，到2025年時，2018年的6千多億，則應換算為8700多億；而有關工程保守估計「起碼做10年以上」，若按付款當日價格計算，即「肯定超過1萬億」。

朱凱迪批評政府向公眾發放的信息是「好大誤導同欺騙」；而政府承認2018年估價亦需6千多億，則變相等於承認工程最終造價會逾千億元。

明日大嶼「朱凱廸版本」造價：

由2025至2035年，假設造價是首8年每年耗1000億（2025年價格），第9年耗780億（2025年價格），最後按付款當日價格計算，成本是10699億。

付款年份 / 價格調整因素 / 付款當日價格

2025-26 / 1.0000 / 1000億

2026-27 / 1.0500 / 1050億

2027-28 / 1.1025 / 1102億

2028-29 / 1.1576 / 1157億

2029-30 / 1.2155 / 1215億

2030-31 / 1.2762 / 1276億

2031-32 / 1.3400 / 1340億

2032-33 / 1.4071 / 1407億

2033-34 / 1.4774 / 1152億



總付款當日價格估算：10699億