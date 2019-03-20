明日大嶼將闖立會三部曲　新界東北「激戰」一幕會否重演？

政府公布明日大嶼填海計劃估算造價，工程造價為6240億，此舉動意味着政府準備就有關計劃前期撥款向立法會闖關，新一輪議會攻防戰快將上演。 按政府的腹稿，明日大嶼未來數月需在立法會過「三部曲」，最後於第二或第三季向財委會申請前期研究撥款，雖然在建制派「護航」下料可成功硬闖，但民間反彈壓力不容輕視。明日大嶼與2014年新界東北發展計劃一役有不少共通點，當年「激戰」一幕會否重演？

財委會主席陳健波早已明言會為填海撥款開路。（資料圖片）

隨着「明日大嶼」計劃估算造價出爐，有關計劃很快會進入立法會戰場，目前看至少有三個步驟要走：

第一：3月26日，立法會發展事務委員會將討論「明日大嶼」中的中部水域人工島研究項目；

第二：人工島研究項目倘獲發展事務委員會多數議員支持，隨即提交工務小組委員會審議；

第三：工務小組委員會表決通過項目後，才提交財委會審批撥款。當局預計在今年第二或第三季向財委會「闖關」，若計算立會暑假休會，即大概在四月至七月中期間。

當年新界東北發展計劃前期撥款向財委會闖關，最終觸發示威者「佔領」立法會。（資料圖片／廖俊升攝）

政府財委會向來是立法會黨派激烈廝殺戰場，2014年新界東北發展前期研究撥款鬧得沸沸揚揚，與明日大嶼有不少共通點。

首先，當年同樣為解決房屋問題而開闢土地，同被視指大白象。當年政府計劃在新界東北發展新市鎮，涉款1200億；而「明日大嶼」填海計劃，政府估算造價6240億，被炮轟「掏空庫房」。

此外，兩個項目同樣在民間激起反彈。新界東北發展進行到第三階段諮詢時，逾三千人於添馬公園集會反對；而「明日大嶼」願景計劃公布後，「守護大嶼聯盟」發起五千人遊行，當中不少家長帶同子女參與，人數比起新界東北發展浪潮不遑多讓。

當年財委會主席吳亮星為政府「護駕」，在最後一戰強行「剪布」通過撥款，結果觸發場立法會外過千名示威者情緒失控，闖入立法會大樓抗議，要出動警方拘捕示威者。今次「明日大嶼」闖關財委會，令人關注。

政黨人士分析，明日大嶼總體造價雖然比當年新界東北發展計劃大得多，但今日政治形勢不同，民主派近年動員能力下降，群眾以身試法採激進行動阻止撥款的可能性已不高。加之自佔中發生後，立法會行管會多次加強保安措施，示威者再次有機可乘的機會極微。

唯一變數是，今年年底舉行區議會選舉，倘「明日大嶼」計劃鬧出醜聞，社會出現廣泛而強烈的反彈情緒，建制派或會考慮跳船，「好似三隧分流，衡量過選票得失後，也不得不與政府劃清界線」。