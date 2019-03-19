【明日大嶼】建制撐值得支持　泛民憂低估造價：香港「最大騙局」

發展局今午(19日)公布「明日大嶼」願景計劃，各項填海及發展工程造價約6240億元。民主派立法會議員表明反對，認為當局低估預算，未有包括工料上漲造成超支的費用，形容是本港「最大的騙局」，揚言將在立法會財委會撥款時投反對票；建制派立法會議員則表示支持，認為將來收益可平衡開支，又指當局的估算已參考過往基建建造費，是有根有據。

發展局公布明日大嶼計劃造價估算後，公民黨表明反對。（李偉欣攝）

「明日大嶼」願景計劃除了交椅洲中部水域填海建造人工島，亦包括欣澳、龍鼓灘填海及屯門沿海發展等，當局初步估算工程造價為6,240億，屬香港有史以來最貴的基建項目。

民主派議員質疑當局低估工程造價，加上近年政府的大型基建項目，如港珠澳大橋、沙中線等都有超支問題，擔憂將來「明日大嶼」的工程費或遠超出6,240億。公民黨郭家麒形容明日大嶼計劃是香港「最大的驕局」，又指本港近年陷入基建項目超支黑洞，如港珠澳大橋連接路超支達55%、中環灣仔繞道超支28%、高鐵兩個核心工程分別超支28%及36%等。他質疑政府填海是大灣區計劃一部分，目標是「讓內地人來港搶購豪宅」。

郭家麒又批評，政府故意壓低交通運輸網絡工程造價，在估算內未有涵蓋已規劃的十一號幹線，以及計劃內「可能的道路/鐵路連接網絡」。他指，今次政府提出只有兩條連接路接駁人工島，形容計劃荒謬。他舉例，青衣居住人口有近20萬，但設有多條大橋連接疏導交通，東大嶼如政府所言有過百萬人口居住，兩條連接路根本不足以應付交通需要。郭家麒指政府根本是欺騙市民、「報細數」，「當米已成炊，把海砂倒了落海後，返唔到轉頭後，超支就要繼續興建。」

公民黨陳淑莊關注工料價格上漲問題，指近年用作填海的海砂價格上漲，機砂則對環境破壞性較大；又質疑當局對預料住宅落成的時間過份樂觀、不切實際。

民主黨尹兆堅指，該黨認同香港有需要造地建屋，但「明日大嶼」計劃存在問題，隨時超支逾一萬億元，質疑當局是否有足夠的盈餘應付環球經濟不穩和突如其來的經濟下行壓力，形容計劃只是一場「政治豪賭」，將香港推上「經濟絕路」。

民主黨尹兆堅指，該黨認同香港有需要造地建屋，但「明日大嶼」計劃存在問題。（李偉欣攝）

建制派議員則支持「明日大嶼」計劃。民建聯劉國勳表示，假設6240億元的估算準確，即便有兩成超支達到7000多億元，但以政府估算收入最少有7000多億元收益計算，可達收支平衡，而且當中建出10多萬個公營房屋單位，認為計劃值得支持。

建築、測量、規劃及園景界立法會議員謝偉銓亦表示，發展局提供的相關數字顯示，計劃的主要工程造價稍稍超過6000億，認為有關數字有根有據。他又說，早前其界別的四個專業學會曾邀請發展局局長黃偉綸做相關研討，四個學會最終對填海造地方案亦表示支持。

謝續指，當年玫瑰園計劃，最終造價是當時政府每年開支的數倍，如今明日大嶼計劃預算造價6000餘億元，相對於政府的每年預算開支約5000億元，財力綽綽有餘。

立法會發展事務委員會下周二將會討論明日大嶼願景，主席梁志祥表示，會安排兩小時讓議員提問。對於民主派要求召開公聽會，他稱議會時間有限，需交由委員會作最終決定。