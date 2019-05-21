【逃犯條例】民陣6月第三次遊行　目標30萬人　籲港人站同一陣線

逃犯條例修訂備受爭議，日前立法會更發生「雙胞胎」法案委員會風波，政府則決定繞過法案委員會，將法案直接交上大會審議。 保安局局長李家超稱「直上大會」是「逼不得已」，民陣召集人岑子杰則表示，李的說法是踐踏立法會秩序、傳統以及民意。民陣4月底第二次舉行反對逃犯條例遊行時，參與人數多達13萬，岑子杰表示，下月9日將再次舉行遊行，目標是有30萬人參加。多名民主派議員亦呼籲港人屆時參加遊行，與民主派站在同一陣線，阻止惡法通過。

民陣召集人岑子杰表示，民陣第三次遊行的目標是30萬人上街。（梁鵬威攝）

民陣計劃舉行第三次反對逃犯條例遊行，於今日（21日）與泛民各板塊議員召開記招交代詳情。

岑子杰表示，如早前的13萬人遊行亦無法撼動政府，則需要更多市民走出來發聲，而第三次遊行，民陣的目標是30萬人上街。

民主派會議召集人毛孟靜表示，是否能抵抗惡法，視乎市民一念之間，呼籲市民屆時參加遊行。公民黨郭榮鏗則指，特首林鄭月娥已出賣港人，中聯辦主任王志民亦代北京出手支持修例。他形容，中聯辦的做法無視本港政制，估計第三次遊行的出席人數未必只有30萬人，形容今次是市民和林鄭、中聯辦間的決戰。

工黨張超雄則表示，建制派批評外國干預香港，修例影響在港的外國人，包括在港營商人士，外國政府發聲很合理，呼籲市民不要漠視香港法治被打開缺口，「盡地一煲」阻擋惡法。

新民主同盟范國威則批評，李家超墮落到以「謊言治港」，又指建制派唯一出路是出席民主黨涂謹申的法案委員會，林鄭也應該聆聽社會強烈反對撤回條例的聲音，形容目前形勢凶險，呼籲港人與民主派站在同一陣線，阻止惡法通過。

毛孟靜呼籲市民參與遊行。（梁鵬威攝）

人民力量陳志全則指出，台灣已表明不會在修例後，要求引渡台灣殺人案疑凶，政府不應再以台灣殺人案為藉口。他又呼籲市民參加遊行，「畀保皇黨知道，支持者惡法嘅代價有幾大」。

民主黨胡志偉則表示，香港落實「一國兩制」的原因，本身就是港人對內地法制不信任，惟如今林鄭強迫港人接受內地法制，不顧「一國兩制」初衷。他質疑，林鄭要將內地法制引入香港，對「一國兩制」「開後門」，呼籲市民上街，抵抗惡法。

教協、社會工作者總工會、職工盟亦派代表出席記者會，呼籲市民上街。教協會長馮偉華表示，政府以偏頗、誤導方法強推惡法是壞示範，促請政府勿讓「下一代在謊言中成長」。他又指，會發電郵給全港教師會員，呼籲他們參與遊行。

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社總則表示，已成立「社工反送中聯席」，未來會在全港舉辦講座，擺設街站，解釋修例的不義。民陣副召集人陳皓桓則補充，如果政府不撤回修例，「不介意搞多30次遊行」，又形容政府對泛民「封殺溝通之路」，提出修例後多次拒絕民間團體、議員約見。他又指，如果政府強推，不排除號召包圍立法會，或發起更大型行動。