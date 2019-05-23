【公務員加薪】大公司漏報獎金後退出調查　李鑾輝強調把關嚴格

公務員薪酬趨勢調查委員會今天（23日）召開會議，與會者確認薪酬趨勢調查報告，扣除遞增薪點後，高級公務員加薪4.58%，中級和低級公務員則分別加薪5.08%和3.13%。主席李鑾輝會後表示，所有與會者包括職方代表一致確認報告，稍後會遞交至政府，冀早日完成程序，令公務員能盡早加薪。 不過有公務員工會代表指出，去年一間僱用逾百人的大型公司漏報獎金，原稱今年會補回數據，惟及後退出趨勢調查，被質疑「走數」。李鑾輝指出問題值得思考，他坦言參與薪酬趨勢調查的企業屬自願性質，又指該企業已退出調查，但強調即使該企業仍有參與調查，委員會有審查機制，決定是否接納企業提供的資料，強調「守門口守得好緊」。

李鑾輝（左二）會後表示，所有與會者包括職方代表一致確認報告。（歐嘉樂攝）

華員會會長利葵燕今天在接受訪問時，指出今年報告有兩大問題，包括去年在報告發現一間僱用逾一百人的大型公司漏報額外酬金，本身稱今年補回數據，但該公司今年退出調查，質疑會否因而拉低薪酬趨勢水平，又指有參與調查的公司，對勞積獎賞有不同理解。

李鑾輝今天出席簡報會，指有關問題值得思考。他坦言參與薪酬趨勢調查的企業屬自願性質，自主權在於公司本身，無辦法強制要求企業提供資料。李又指該企業已退出調查，但強調即使該企業仍有參與調查，委員會有審查機制，決定是否接納企業提供的資料，強調「守門口守得好緊」。

至於有公務員工會不滿遞增薪額過高，要求公務員事務局就薪額「封頂」。李鑾輝坦言這並非委員會的職權範圍，無法深入研究，公務員工會只能與公務員事務局作商討。

今年低中高層的薪酬趨勢總指標均較往年上升，不過政府本月初公布本港首季經濟增長的預先估計數字，按年增幅只有0.5%，為2009年第3季以來表現最差的一季，被問到明年的指標會否較今年低和會否向公眾作期望管理，李鑾輝強調委員會只實是求是，反映市場的加薪數據和指標，笑言不敢「去到咁遠」，把加薪指標與經濟狀況一概而論。

李鑾輝今年「接棒」擔任主席一職，他笑言幸好不是「接火棒」，因所有委員均確認今次調查報告，又指要感謝秘書處協助他處理薪酬數據。