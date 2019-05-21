【公務員加薪】福音未臨政府合約工、外判工　政府豈為稱職僱主？

最新公務員薪酬趨勢調查出爐，公僕們如常地討論加薪足夠與否，既有人滿意加幅，亦有抱怨加幅未盡其意；然而，加薪的福音並非臨到所有政府僱員，不少合約工和外判工須應付與同級公僕相同的職責及工作量，惟只因編制不同，薪水未能跟公僕看齊，更不用說能獲恆常加薪。作為本港最大僱主，政府卻未能對轄下職工的待遇調整一視同仁，可堪失職。

政府的工作編制中，除了一般的公務員以外，還存在着「合約制非公務員」（NCSC，Non-Civil Service Contract，俗稱「N仔」）。與公務員比較，「N仔」的待遇相形見絀，不少人陷入「五無」狀態，即「無晉升、無福利、無加薪、無保障、無前途」 ，既無公務員般的晉升階梯，亦不享有他們充足的勞工福利與薪酬待遇，而且合約完結又非一定獲續約機會，工作表現優異亦不保證可轉進入公務員編制，簡直可謂是公務員團隊中的「異鄉人」。

低級及中級公務員於2018年的加薪幅度為4.51%，高層公務員的則為4.06%，可料本年的公務員加薪幅度會比去年大。（資料圖片）

更重要的是，不少「N仔」的工作與同級公務員相同，待遇卻截然不同，造成「同工不同酬」的尷尬情況。關於「N仔」苦況的報道屢見不鮮，既有出任14年非公務員的法庭書記，其人工多年來只由9,000元升至17,000元，新入職的同級公務員起薪卻達30,000元；亦有合約制的街市助理，任職12年只獲加薪4,000元，不但薪水與毫無經驗的新人無異，甚至只比其公務員下屬高出5元。他們的經歷，只是冰山一角。如此待遇，影響的不僅是員工的士氣，更是踐踏他們的尊嚴。

政府自1999年推行「公務員體制改革」，以大幅削減公務員開支，其一措施正是招聘大量合約制非公務員。當然，政府一直否認以合約制形式招聘實為「慳錢」，反以工作性質，如季節性需要來強調「N仔」的必要，但「01觀點」早已指出，政府部門存在大量合約制非公務員，當中不少更具一定年資，政府實難以自圓其說。以政府去年數字來說，政府團隊共有近萬名非公務員合約僱員，當中更有34.8%持續服務政府超過5年或以上，可是他們的苦況卻無人問津。

與合約工同病相憐的，有政府外判服務所聘用的員工。政府自1990年代外判公共服務予私營機構參與，至今共聘請接近38,000個非技術員工，主要負責清潔、保安及防治蟲鼠等工作。但同樣地，外判工與同級公務員工作大同小異，但待遇就差天共地，如2018至19年度食環署外判清潔工起薪點為8,556元，而同期為公務員編制、提供公眾潔淨服務的的二級工人起薪點則逾1.3萬元，難免為人詬病。

外判工人工資低不是新鮮事，只是政府似乎無意改善他們的待遇。（鄭子峰攝）

外判制的最大弊病，正是其「價低者得」的評審準則，承辦商為求中標肆意壓低成本，故常壓榨勞工薪酬；據政府最新數據，現時政府部門內近38,000名外判工中，有近6,800名的時薪僅為最低工資水平。政府雖然於今年四月改革外判制，除了為做滿一年者提供約滿薪酬，同時亦提高投標評審中勞工薪酬的比重，不過一如坊間批評，除了不少外判工合約期不足一年，實際上難以享有約滿薪酬外，工資因素的評審比重亦過低（僅佔總評分12.5%），故未足促使外判商改善僱員待遇。

政府堅稱，公務員薪酬政策的宗旨之一，為「提供足夠的薪酬以吸引、挽留和激勵具合適才幹的人」。若然公務員跟非公務員兼顧同等工作，理論上釐訂薪酬準則一視同仁。當經濟持續理想，公務員每年可獲穩定加薪時，合約工與外判工卻未的薪酬調整不但未有看齊，甚或乎停滯不前，政府無疑是厚此薄彼。

外判清潔工的薪酬待遇遠比公務員職系清潔工差，出現同工不同酬的不公現象。（資料圖片／陳順禎攝）

政府須檢視目前合約工與外判工的待遇：首先，「N仔」應如公務員一樣，每年可按薪酬趨勢淨指標調整薪酬，加薪額或可以額外酬金分式發放；長遠而言，政府應該擴大公務員體制，將合約工納入公務員團隊當中。而在外判工方面，政府應進一步改善外判服務的評審機制，提高勞工薪酬佔整體評分的比重，從而確保外判商能確實提升僱員工資，並增撥資源，提供更多公務員職位予社會基層。