【公務員加薪】公務員薪酬架構荒謬　政府帶頭製造貧富懸殊

公務員初步加薪「成績表」剛剛出爐，據最新公務員薪酬趨勢調查顯示，建議今年高級公務員可加薪4.58%，中層及低層則加薪5.08%及3.13%，不但「跑贏大市」，加薪幅度更創下近年新高，有關注公務員福祉的團體亦表示樂於接受，但仍有團體大感失望。 所謂公僕，始於也為受薪階層，若能獲合理加薪幅度，實為社會樂見之事，但卻必須加得其所，方能善用公帑。觀乎公務員的薪酬架構，最大問題並非加薪幅度多寡，而是不同層級加薪不均，造成公務員間的「貧富懸殊」。

薪酬趨勢調查委員會公布最新的薪酬趨勢調查，將決定近17萬公務員今年的加薪幅度。該調查旨在反映私人勞動市場的情況，政府慣常以此為據調整公務員薪金。基於過去一年108間公司、約15萬名僱員的薪酬待遇變動，調查得出私營機構高、中及低層僱員今年分別加薪5.79%、6.29%及5.32%。

「按政府目前定義，高層公務員的薪幅為總薪級表第33 點以上至一般紀律人員 (主任級 )薪級表第39點或同等薪點，即67,066 元 至 135,075 元；中層為總薪級表第10至33點或同等薪點，即 21,880 元 至 67,065 元 ；低層則為總薪級表第10點以下或同等薪點，即低於 21,880 元 。」

但由於公務員理論上每年享有一個增薪機會，即可沿其所屬職級的薪級表增薪（即俗稱跳point），直至頂薪為止，故政府須按機制扣除各級公務員的當年的總遞增薪額，才會得出公務員的薪酬趨勢淨指標，而於今年高、中層公務員因「跳point」所涉的開支，分別達其薪酬總開支的1.21%，低層則2.19%，故從私人市場數字中扣減後，得出的薪酬趨勢淨指標為4.58%、5.08%及3.13%。

低級及中級公務員於2018年的加薪幅度為4.51%，高層公務員的則為4.06%，可料本年的公務員加薪幅度會比去年大。（資料圖片）

而按慣例，低層公務員的增薪幅度最終會與中層公務員看齊，可料低級公務員加薪幅度最終應為5.08%。

表面上，如與私人市場比較，是次建議的公務員加薪幅度相當「合理」。據人力市場顧問指出，今年私人市場加幅大概為3-4%，故報告建議明顯高於私人調整幅度；關注公務員福祉的香港高級公務員協會早前亦表示，該會調查今年市場的加薪幅度達4至5%，故公僕加薪不應低於5%，可見目前建議的薪酬趨勢淨指標可符合持份者的期望。

可是，雖然私人市場數據有一定指引性，但絕非為公務員薪酬調整的唯一指標。雖然今年加幅似乎爭議不大，但過去常有論述比較公、私營市場加幅，批評公務員加薪幅度「跑輸」市場，甚或稱影響公務員團隊士氣云云。但政府與私營機構的薪酬系統本就殊異，兩者不應直接比較。比如說，公務員理論上可每年「跳point」增薪，即使到達頂薪後，仍可靠薪酬趨勢淨指標調整薪酬，在經濟表現良好時，公務員人工幾乎每年穩定上漲；而且公務員加薪並不考慮其工作績效，即使其工作表現「無功」，「無錯」已可確保加薪，即或「有過」，亦不會減薪，如此待遇，私人公司根本難以比擬。

薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝表示，影響公務員加薪有多個因素，強調該組數字僅屬初步結果，下周四（23日）會再召開會議確認數據。（楊凱力攝）

更重要的是，連同「跳point」增薪，公務員的加薪幅度其實相當不俗。根據公務員的總薪級表，每一薪級相差金額可達3.5%至6%，公務員如若同時調整薪級及薪酬，整體的加薪幅度甚或可拋離私人市場表現。以一名薪點為37的高級公務員為例，現時薪酬為78,380元，如按目前薪酬水平「跳point」，薪金可達81,975元，升幅為4.6%；但在今年調整薪酬後，「跳point」後的薪金將達85,729元，總升幅為9%，可見加薪幅度非比尋常。

有團體批評，近年正值公務員退休潮，各級公務員陸續招聘新人，而新入職公務員的「跳point」速度較快，故拉高整體公務員的遞增薪額，從而拉低薪酬趨勢淨指標，「蠶食」公務員薪酬，甚至對於已達頂薪的公務員來說，實形同「減薪」。但這未必有點言過其實，即使對於無法再「跳point」的公務員來說，是次加薪幅度不但遠高於去年2.6%的通脹率，甚至高於私人市場加幅，又何來減薪之說？

受薪階級希望爭取更好待遇，並無不妥，但是政府在不斷改善公務員待遇的同時，卻未有顧及市民大眾。職工盟曾綜合統計處數據指出，回歸20年以來，中低層僱員薪金扣除通脹因素後累計增加只有7.8%。而且法定最低工資，也只是兩年一檢，落後通脹，政府厚此薄彼，難免會滋生仇富情緒。

最低工資委員會早前拍板，將兩年一檢的最低工資水平上由2015年訂立的每小時34.5元上調至37.5元，5月1日起實施。（方家遠攝）

與其說公務員加薪不足影響士氣，高、低級公僕待遇不均才是問題所在。頂層公僕與底層薪金本就相差甚遠，兩者即使以同樣幅度加薪，金額也有明顯差別，但薪酬趨勢淨指標卻建議高級僱員應較低級加薪更多，導致員工未能共享經濟成果，甚至有機會導致「貧富懸殊」惡化。

高低層員工的薪酬趨勢淨指標之別，固然反映了普遍私人機構「肥上瘦下」的惡況，政府絕對有需要對此加以調整。其實自1989年，政府已率先決定「調高」低層員工的加薪幅度，當中層僱員的薪酬趨勢淨指標高於低層，後者的薪酬調整幅度將會與前者自動看齊，以提高低收人公務員的加薪幅度，而此做法亦一直沿用至今，故低級公僕的待遇調整才不至坎坷。

不過，即使低層公務員與中層看齊，即將加薪5.08%，甚或高於高層增幅，但始終難言足夠，更遑論過往中、低層公務員的加薪幅度亦不一定多於高層（見下表）。須要知道，高低級公務員的薪金相距甚遠，兩者「跳point」的遞增薪額均截然不同，比如高層公務員平均每上升一薪級後增薪約3,000元，而低層只為1,000元左右；更重要的是，兩者增薪潛力懸殊，低層或許只消數年便已達頂薪，增薪幅度頓然遞減，反之高層則可享有更多的「跳point」機會，更遑論他們有更完整的升職路線，從而享有更大的增薪空間。

（來源：公務員事務局）

舉例說，公務員編制下的冷氣技工的薪級只為5至8，薪幅為16,790元至20,270元，但該職位只需三數年便已達頂薪，平均每薪級點只漲薪1,160元；相反，政務主任的薪級則為27至44，薪金則更可由53,195元升至101,520元，不但可持續「跳point」十數年，平均每薪級點增薪可達2,842元。由此可見，兩者不但「起跑線」不同，高級公務員更可穩定地大幅加薪，相反後低級在瞬間達致頂薪後，就只能有限度調整薪酬，可見前者的薪酬增長比率只會不斷拋離後者，政府「自製」公務員貧富懸殊原形畢露。

誠然，高、低層公務員的職位要求、工作、甚至責任等完全不同，待遇當然殊異，相信亦無人期望基層公務員應如高層般不斷「跳point」，但問題是兩者薪酬調整幅度差異未免過分極端，不但難言讓所有公務員共享經濟成果，甚至助長社會的財富分配不均，政府必須加以檢討目前機制。政府除了可對各級公務員設下劃一的加薪基準之外，保證低層員工加薪幅度不會低於高層之外，更須考慮只為頂薪低級公務員豁免扣除遞增薪額，以提升其薪酬調整幅度，合理地擴闊低層公務員的加薪空間，才可改善其「肥上瘦下」的弊病。