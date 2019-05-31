【逃犯條例】6．27表決死線？　張建宗：由立法會和大會主席決定

立法會保安事務委員會今早（31日）召開特別會議討論《逃犯條例》，會上實政圓桌田北辰質問保安局局長李家超為何不回覆他的信件時，「自爆」立法會將於6月27日就修例投票。 政務司司長張建宗下午出席一個活動時，被記者追問政府是否已就《逃犯條例》定下死線，張回應指，「立法會大會幾時投票、作出決定，一定要交由立法會決定，是立法會大會主席的權利」，同時會視乎流程，強調政府會全力配合，盡一切努力解答和澄清議員的疑惑，「但始終呢件事，大家都知道有時間性，嫌疑犯估計最快在10月自由，我們有時限要去處理」。

田北辰發言時質問保安局局長李家超時，一度「自爆」立法會將於下月27日就修例投票。（盧翊銘攝）

對於香港美國商會早前與其會面後，昨晚再發聲明提出8條問題反問港府，直言修例的基本部分存在太多不確定因素，不應匆匆通過。張建宗稱，留意到美國商會在與他會面後，依然對修例有不少疑慮，「的確有些地方他們掌握得不清楚」，他歡迎商會提出書面問題，由政府作解說和回應。

張建宗表示，政府未來會繼續進行更多解說工作，「一個機會都唔會放過，若有需要面對面談，任何時間任何地皆樂意去做」，強調沒有隱藏，也沒有政治任務，是按法、理、情去處理這件事。