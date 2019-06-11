【公務員】額外加薪近0.2%　低中級加5.26%　高級加4.75%　

行政會議今日（11日）討論公務員薪酬調整，原本低層及中層加薪5.08%、高層加薪4.58%，但由於公務員加薪需先扣減遞增薪額，近年遞增薪額屢創新高，就公務員團體多年來要求就遞增薪額「封頂」，行會決定以過去30年的公務員遞增薪額的平均數對比，以較低者為準，而高層及中低層分別為1.04%及1.03%，故今年高層及中低層公務員可額外多加薪0.17%及0.18%。

影響公務員加薪幅度的薪酬趨勢調查結果出爐，高層公務員扣除遞增薪點後的淨加薪指標為4.58%，中層公務員為5.08%，低層公務員為3.13%，數字均較去年高。（資料圖片/林若勤攝）

遞增薪額「封頂」

公務員薪酬趨勢調查上月數據顯示，建議今年高級公務員加薪4.58%，中層及低層則加薪5.08%及3.13%。

行政會議今日討論公務員薪酬調整，由於公務員理論上每年享有一個增薪機會，即可沿其所屬職級的薪級表增薪（即俗稱跳point），直至頂薪為止，故政府須按機制扣除各級公務員的當年的總遞增薪額，才會得出公務員的薪酬趨勢淨指標。今年高、中層公務員因「跳point」所涉的開支，分別達其薪酬總開支的1.21%，低層則為2.19%。

將盡快提交予財務會考慮

據了解，公務員事務局局長羅智光早前與4個中央評議會職方及4個主要跨部門公務員工會的代表會面，聽取對今年調整公務員薪酬的建議，並向公務員團體提出公務員加薪扣减遞增薪額的新建議。

公務員事務局今日向4個公務員中央評議會的職方提出下列薪酬調整方案，局方將以過去30年的公務員遞增薪額的平均數，與新一年的遞增薪額對比，以較低者為準，成為最後採用的扣減數據。由於1989至90年度至2019至20年度的高層、中層和低層薪金級別的平均遞增薪額開支，分別為1.04%、1.03%和1.16%，均低於各薪金級別的實際遞增薪額開支，即分別為1.21%、1.21%和2.19%，因此，上述的平均遞增薪額開支會被用作計算本年度薪酬趨勢淨指標，即分別為高層4.75%、中層5.26%和低層4.16%，而由於中層及低層加幅按慣例「睇齊」，即中層及低層公務員，加薪幅度為5.26%。

待特首會同行政會議考慮職方的回應，並就本年度公務員薪酬調整作出決定後，會盡快提交建議予立法會財務委員會考慮。