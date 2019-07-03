【立法會衝擊】被狙擊避入立法會　梁美芬：你哋害死一國兩制啊！

經民聯立法會議員梁美芬今日（3日）在立法會大樓外訪問後打算離開，但被民陣副召集人陳皓桓、葵青連結動力召集人張文龍等人追罵，其間陳皓桓高呼「成立獨立調查委員會」、「林鄭下台」等訴求，梁美芬沒有正面回應示威者提問，只不斷重複「我係中國人」。其後她逃至中信大廈仍被糾纏，最終要在保安員及助理護送下進入立法會大樓躲避。

法律界人士聯署譴責反《逃犯條例》修例示威者衝擊立法會，梁美芬今午在立法會大樓外舉行記者會後欲離開，惟被陳皓桓等人追罵。陳皓桓及民陣成員洪俊毅要求與梁美芬理論，但被梁美芬反問「Are you Chinese citizen？（你是中國人民嗎？)」。陳皓桓期間高呼「成立獨立調查委員會」、「林鄭下台」的訴求，又問梁美芬「你憑咩做我哋議員？」以及質問她作為基督教的「行公義、好憐憫係邊到？」。梁美芬沒有正面回答，只不斷重複「我係中國人」。

其後，她逃至中信大廈門外欲乘的士離開，但誤上已「冚旗」的士，不得其門而入。她下車並向示威者指罵「你咁樣嚇親人喇你哋！」，陳皓桓回罵指「林鄭月娥嚇親全香港人，送中條例嚇親全香港人啊！」，又有示威者形容「梁美芬，過街老鼠」。及後她進入中信大廈躲避，示威者亦緊隨其後，進大樓前她回頭問示威者「你知唔知咩係言論自由？」，亦有人高叫「唔好畀佢（梁美芬）走啊！」。

梁美芬（右一）在立法會大樓舉行記者會後欲離開，惟被陳皓桓等人追罵。（梁鵬威攝）

進入大樓後，洪俊毅向她表示，中信大廈是6.12警民衝突中，和平示威者被警方鎮壓的地方，問她「你入嚟係攞景定贈慶？」。梁美芬被示威者包圍後無路可逃，向示威者表示「你哋唔好再搞嘢喇，害死『一國兩制』 」，然後轉身走出中信大廈，洪俊毅則回喝「係你害死『一國兩制』、害死年輕人呀！」。

她沿路折返立法會大樓，過程中仍被糾纏及被數名示威者包圍指罵。她問示威者「你哋想點？」，又指「唔講法律嘅人我點可以同佢哋傾偈」。多番糾纏後她欲再離開，有示威者企圖阻止並捉緊梁美芬手腕，梁美芬即時高叫「你摸到我呢度啊（鎖骨位置）！」，最後她在助理及保安保護下避進立法會。