【01獨家】北京對港系統醞釀大檢討　中聯辦急會「黃絲」港青調研

香港剛度過反逃犯條例「六月浪潮」，中央主管港澳事務的的國務院副總理、港澳工作協調小組組長韓正於「七一」前南下深圳坐鎮，近距離第一時間掌握香港形勢，據悉日前已返回北京。 不過，韓正對七一遊行的觀察行程結束，才是北京對港政策進行「手術」的開始。接近北京消息指，因應今次修例大戰敗退，整個對港工作系統都需展開大檢討；綜合多個消息指，目前至少有三個方面急需作針對性調研，除了青年工作外，「愛國愛港陣營」未夠團結亦是需處理的課題。 而對港工作系統之內的中聯辦，據悉近日曾透過不同渠道急約「黃絲」年輕人會面，聽取對施政及社會的不滿，希望對症下藥向北京提出緩解困局的建議。

港府在修訂逃犯條例一役敗退，香港青年問題亦再次浮現人前，傳主管港澳事務的韓正要求相關部委全面檢討對港工作，緩解局勢。（資料圖片）

接近北京消息人士指，「六月浪潮」發展到今日的局面，令北京高層感到錯愕，亦對香港局勢感到擔心，其中特區政府固然責無旁貸，但整個對港系統包括中聯辦、港澳辦甚至公安單位等，同樣需要進行大檢討，「因為（初期形勢評估）報告都是他們呈上去的，這些報告都寫得頗樂觀，結果卻完全不是那回事，究竟哪裏出了問題？」

綜合多個渠道消息，對港工作至少會檢討以下三個面向：

（一）青年工作。今次「六月浪潮」中，年輕人角色舉足輕重，「612」衝擊立法會、包圍警總及七一攻佔立法會，都是年輕人作主導，檢討及改善青年工作成為重中之重。

（二）愛國愛港團結問題。在修訂逃犯條例一役中，中聯辦主任王志民曾在閉門接見港區人大、政協委員時，按捺不住暗批陣營內有人「博曝光」，似乎不滿建制派在整場戰役中各有各做，未能槍口一致對外，甚至有人公開唱反調；風暴過後，建制派團結問題將成檢討重點之一。

（三）據指傳媒生態亦成為重點調研課題，因民主派在網絡社交平台的動員威力，在這場戰役中發揮得淋漓盡致，建制派望塵莫及，在輿論陣地陷於捱打，港澳工作單位認定香港傳媒的「助攻」，是關鍵因素之一，「如果不搶回這片陣地，將來每次都會好被動」。

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青年工作勢作大檢討，原來除了特首林鄭月娥「補飛」，欲邀大學學生會代表見面，中聯辦亦急急做工夫。據「西環」內部消息指，中聯辦近日透過不同渠道，邀請政治光譜屬「黃色」的年輕人見面，聽取他們「心中的怨憤」，希望重新認識時下年輕人的想法。換言之，「中環、西環」已急為改善青年工作展開「水底」工程。

不過有政界人士認為，香港的青年工作特別複雜，不是想改善就有辦法改善，「2014年佔中及2017年林鄭上場後，港府亦係一臉緊張地說要改善青年工作，但最終都係無橋，只是多了一個升格的青年發展委員會和（青年）委員自薦試行計劃，結果年輕人怨氣愈疏導愈爆發，可能今次同樣走不出這個死胡同。」