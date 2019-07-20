建制陣營舉辦的「守護香港」集會曲終人敵，大會聲稱有31.6萬人參與，警方指高峰期有10.5萬人。相比之下，三個星期前性質相同的撐警集會，當時大會聲稱有16.5萬，警方指高峰期有5.3萬人，剛好大會官方人數與警方數字都是升約一倍。

有建制派人士表示，今次「守護香港」集會與上次「撐警集會」相比，人數之所以能翻上一翻，全因兩大動員機器：

（１）同鄉會。該名熟悉建制派內部操作的人士指，每次這類大型表態集會，「遍地開花」的同鄉會都是中流砥柱，但每次「參與」的比例都有不同，例如上次撐警集會，主要協助「吹鷄」的，反而是幾個知名大社團。至於今日的守護香港集會，會場內就明顯多了許多同鄉會的影子。

記者現場所見，香港柳州同鄉會、香港海南社團同鄉會、香港東莞石碣同鄉會等比比皆是，幾乎「十步一會」。該人士指，同鄉會人士的特色是「打卡」，即逗留的時間較短，往往大會未完就自動撤離，而自發前來的街坊一般時間時間會較長，例如上次撐警集會，散會後許多人都沒有即時離開，而是留下來影相留念。

（２）民建聯。上次撐警集會，據悉民建聯沒有總動員，而這次則是全面動員，例如今次民建聯的立法會議員、區議員，事前都有在個人社交網絡平台上傳播集會宣傳圖，與上次不可同日而語。民建聯對兩次集會有不同表現，皆因撐警集會期間，反修例民情正達至沸點，且大會主題敏感，民建聯作為地區直選大戶，不敢貿然「瞓身」押上全注，而今次守護香港集會，活動主題的尖銳性相對沒有這麼強烈，加上經歷光復上水、沙田新城市廣場浴血戰，民建聯不得不鮮明表態，以免被人批評「面目模糊」，故今次全情投入，主席李慧琼、元老譚耀宗、曾鈺成空群出動，動員力度自然亦大為提高。