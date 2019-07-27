【元朗遊行．圍村直擊】白衫口罩男入南邊圍　東頭村路噴不要超越

周六（27日）市民發起光復元朗行動，下午二時許西鐵元朗站已聚集大批市民，其間有人高叫「光復香港，時代革命」口號。而元朗站對開的東頭村，村口行車路被人噴上「不要超越紅線」字句。有村民否認為村內人士噴漆，指昨晚車路已有相關字句，有村民指為免挑起爭端，已派人將字句剷走。有村民強調，村內沒有圍板及封板，並指警方已加強上址巡邏；至於附近的元朗站對開的南邊圍，十多名白衫口罩男子入村，其間有人手持頭盔，有村民表示：「我哋今日手無寸鐵架，有咩交比警察！」

現場可見，有南邊圍村民手持頭盔進入村內，其間更有十多名身穿白衫、戴上口罩的男子入村。（陳蕾蕾攝）

現場可見，有南邊圍村民手持頭盔進入村內，其間更有十多名身穿白衫、戴上口罩的男子入村。（陳蕾蕾攝） 防暴警員駐守南邊圍村 元朗西鐵站對出的南邊圍村，至今日下午三時許，南邊圍村對開約300百米位置，約25輛警車及多名警員到場。其間村外約三百名示威者在場，其間有人高「黑警可恥」口號，但示威者相對平靜及守秩序。,至於南邊圍入口約20名防暴，部分警員帶備旗袋，不過眾人未有委任證。 村民手持頭盔 十多名白衫男入村 現場可見，有南邊圍村民手持頭盔進入村內，其間更有十多名身穿白衫、戴上口罩的男子入村，據知他們是進入祠堂。一名南邊圍村的村民表示，「我哋今日手無寸鐵架，有咩交比警察 ，警察重兵！」至於白衫男子入村原因，該名村民拒絕透露，只是稱「佢地帶口罩白衫，係個人意願嚟！」下午四時許，在場警車欲駛離時，一度被市民包圍指罵。

+ 3 + 2