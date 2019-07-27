【元朗遊行．圍村直擊】白衫口罩男入南邊圍　東頭村路噴不要超越

周六（27日）市民發起光復元朗行動，下午二時許西鐵元朗站已聚集大批市民，其間有人高叫「光復香港，時代革命」口號。而元朗站對開的東頭村，村口行車路被人噴上「不要超越紅線」字句。有村民否認為村內人士噴漆，指昨晚車路已有相關字句，有村民指為免挑起爭端，已派人將字句剷走。有村民強調，村內沒有圍板及封板，並指警方已加強上址巡邏；至於附近的元朗站對開的南邊圍，十多名白衫口罩男子入村，其間有人手持頭盔，有村民表示：「我哋今日手無寸鐵架，有咩交比警察！」
現場可見，有南邊圍村民手持頭盔進入村內，其間更有十多名身穿白衫、戴上口罩的男子入村。（陳蕾蕾攝）
現場可見，有南邊圍村民手持頭盔進入村內，其間更有十多名身穿白衫、戴上口罩的男子入村。（陳蕾蕾攝）
防暴警員駐守南邊圍村
元朗西鐵站對出的南邊圍村，至今日下午三時許，南邊圍村對開約300百米位置，約25輛警車及多名警員到場。其間村外約三百名示威者在場，其間有人高「黑警可恥」口號，但示威者相對平靜及守秩序。,至於南邊圍入口約20名防暴，部分警員帶備旗袋，不過眾人未有委任證。
村民手持頭盔 十多名白衫男入村
現場可見，有南邊圍村民手持頭盔進入村內，其間更有十多名身穿白衫、戴上口罩的男子入村，據知他們是進入祠堂。一名南邊圍村的村民表示，「我哋今日手無寸鐵架，有咩交比警察 ，警察重兵！」至於白衫男子入村原因，該名村民拒絕透露，只是稱「佢地帶口罩白衫，係個人意願嚟！」下午四時許，在場警車欲駛離時，一度被市民包圍指罵。
西鐵元朗站對開的東頭村，村口入口位置被噴上「不要超越」字句。（陳蕾蕾攝）
元朗東頭村村口 噴上「不要超越」字句
至於西鐵元朗站對開的東頭村，村口入口位置被噴上「不要超越」字句。有東頭村村民表示，「呢到全部都係老弱殘兵，佢地一黎我就走架啦！」村民表示字句並非他們噴上，昨晚路面已被人噴上字句，有村民指稍會油走字句，怕挑起紛爭。「大家都想和平，唔想搞咁多野」有村民指村內沒有圍板及封板。中午時份，有數名警察於村口巡邏，有村民向警察查詢佈防，警察指已安排人手村口外巡邏。至下午2時半，記者重返上址已見字句被遮蓋。
數百人湧向南邊圍 高叫「光復香港」口號
鑑於周日（21日）元朗西鐵站內的惡勢力人士，無差別毆打市民事件。警方對今日（27日）下午的元朗行動進行佈防。而西鐵元朗站對開的圍村，警員於村外位置佈防及派警車駐守。至下午約二時許，元朗站已有多名市民聚集，不斷有人坐車到場，更有數百人湧向B出口南邊圍，期間不斷有人嗌「光復香港，時代革命」口號。而南邊圍村口及元朗舊墟路，均有防暴警員的佈防線。