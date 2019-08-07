【逃犯條例】深圳座談會　規模超2014年佔中前　約500人出席

《逃犯條例》修訂風波未有緩和跡象，中聯辦今日（7日）急召港區人大代表和政協常委到深圳參加香港局勢座談會，有約500名建制派立法會議員、港區人大代表、全國政協委員、商會代表等獲邀出席，是次座談會規模超2014年8月佔中前所舉辦的。中聯辦就修例風波早前兩度在西環召開會議，但今次於深圳舉行的會議規模更大，港澳辦主任張曉明、中聯辦主任王志民、中聯辦副主任楊建平亦有出席。

港澳辦主任張曉明出席中央座談會。(張浩維攝)

參與座談會衆人朝早抵埗會場，包括人大常委譚耀宗、工聯會會長、港區全國人大代表吳秋北、前警務處處長鄧竟成、港區人大代表張俊勇、全國政協委員吳傑莊等，商界代表亦出席，有香港總商會主席夏雅朗和九龍倉集團首席顧問吳光正。

新民黨葉劉淑儀和容海恩、自由黨張宇人和邵家輝、旅遊界姚思榮、何君堯等建制派立法會議員也有赴會，建制派地區勢力都獲邀，好像油尖旺區議會主席葉傲冬。

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2014年8月佔中前，時任全國人大常委會副秘書長、基本法委員會主任李飛、港澳辦主任王光亞及中聯辦主任張曉明曾在深圳舉行三場有關政改的座談會，三場座談會分別與港區人大和政協委員、全體立法會議員及泛民會面。縱使會前北京表明想聆聽各方意見，但席間李飛擺強硬姿態，不願退讓，泛民指與中方分歧嚴重，但願繼續溝通。